FMI propone a Costa Rica crear impuesto a vehículos por contaminación y tarifa única de renta a empresas

El FMI planteó establecer un impuesto a las emisiones de los vehículos en Costa Rica, como parte de una nueva reforma fiscal.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) propuso a Costa Rica realizar una nueva reforma fiscal para aumentar los ingresos del Gobierno Central y modificar la gestión de la deuda.

“Una reforma tributaria que reduzca el gasto tributario, introduzca una tasa única para la renta de las empresas, eleve la progresividad del impuesto a la renta de las personas físicas”, precisó el organismo multilateral en un comunicado este martes.

Adicionalmente, sugirió que se implante el mecanismo denominado feebate basado en las emisiones de los vehículos podría aumentar la recaudación para apoyar un mayor gasto productivo en inversión de capital, educación, seguridad, salud y transferencias sociales focalizadas.

Los tributos feebate es un esquema fiscal ambiental que cobra recargos a los automóviles más contaminantes y, esa misma recaudación se destina para financiar rebajas o subsidios a las opciones más limpias de transporte.

La última reforma fiscal aprobada en el país fue en diciembre de 2018. En ese momento, se creó el impuesto sobre el valor agregado (IVA) y se amplió a los servicios.

También se incorporó la regla fiscal para limitar el gasto público, especialmente, en salarios del sector público.

Por otro lado, el FMI precisó que la aprobación de la reforma constitucional para permitir la emisión de deuda externa por parte del Poder Ejecutivo dentro del límite global de endeudamiento aprobado por la Asamblea Legislativa durante el proceso presupuestario mejoraría la gestión de la deuda y ayudaría a reducir los costos de endeudamiento.