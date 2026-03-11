Economía

Informe del FMI sobre Costa Rica: Claves para entender lo que anticipa para la economía

El FMI analizó la economía de Costa Rica y lanzó advertencias sobre homicidios, turismo y las pensiones.

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
Almuerzo Casados Mercado Central
El FMI se prevé una desaceleración en el crecimiento de Costa Rica para el 2026. La economía crecería un 3,8% desde el 4,6% del 2025. (Alonso Tenorio/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FMIBanco CentralIVMCCSS
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.