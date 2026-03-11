Informe del FMI sobre Costa Rica: Claves para entender lo que anticipa para la economía

El FMI se prevé una desaceleración en el crecimiento de Costa Rica para el 2026. La economía crecería un 3,8% desde el 4,6% del 2025.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó su más reciente evaluación sobre la economía de Costa Rica y dejó una serie de recomendaciones para fortalecer el crecimiento, la estabilidad financiera y la sostenibilidad fiscal del país.

El informe destaca que la economía mantiene un buen desempeño, pero advierte sobre riesgos externos —como la incertidumbre global y el proteccionismo— y desafíos internos, entre ellos el aumento de la criminalidad y las presiones sobre el sistema de pensiones y la seguridad social.

A continuación, las claves del informe del FMI sobre Costa Rica.

⇒ Crecimiento económico se moderada

El FMI estima que el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 4,6% en 2025, impulsado principalmente por las exportaciones de bienes, especialmente las provenientes de zonas francas. Para 2026 se prevé una desaceleración a 3,8%, aunque el dinamismo exportador y el aumento de la inversión sostendrían la actividad económica.

⇒ Aumento de la criminalidad

El organismo advierte que el incremento de la inseguridad podría afectar negativamente el turismo, la inversión extranjera y el consumo interno, lo que representa uno de los principales riesgos internos para la economía.

⇒ Inflación continúa muy por debajo de la meta del Banco Central

La inflación interanual alcanzó –2,73% en febrero del 2026, lo que representa el décimo mes consecutivo de deflación y más de dos años por debajo del rango meta del Banco Central (entre el 2% y 4%). La caída se explica por menores precios de alimentos, petróleo y servicios, así como por la apreciación del colón.

⇒ Bajar más las tasas de interés

Ante la variación negativa de la inflación, el organismo considera necesario que el Banco Central reduzca aún más la tasa de política monetaria para estimular la demanda interna y evitar que la inflación se mantenga por debajo de la meta.

El FMI considera que el Banco Central aún tiene espacio para bajar la tasa de política monetaria y así estimular la demanda interna de Costa Rica. (Alonso Tenorio /La Nación)

⇒ Banco Central debe fortalecer su marco institucional

El Fondo recomienda fortalecer la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas del Banco Central mediante cambios legales que consoliden su autonomía y refuercen la credibilidad del régimen de metas de inflación.

⇒ Sistema financiero se mantiene sólido

Según el FMI, los riesgos para la estabilidad financiera están contenidos gracias a los altos niveles de capital y liquidez del sistema bancario. No obstante, recomienda reforzar la supervisión basada en riesgos, especialmente frente a amenazas como la ciberseguridad.

⇒ Urgen nuevas reglas para fintech y activos digitales

El organismo sugiere aprobar un marco regulatorio claro para las empresas de tecnología financiera y los activos digitales, con el fin de promover la innovación y la competencia sin comprometer la estabilidad financiera.

⇒ Cambios en pensiones para mejorar rendimientos

El FMI propone flexibilizar gradualmente los límites a la inversión en el exterior de los fondos de pensiones de contribución definida, con el objetivo de diversificar sus portafolios y mejorar la rentabilidad.

⇒ Mantener disciplina fiscal y la regla fiscal

El informe destaca que la regla fiscal ha sido clave para mantener la disciplina en las finanzas públicas. Sin embargo, advierte que cambios recientes han reducido la base tributaria y han limitado el espacio fiscal del Gobierno.

⇒ Reforma tributaria para aumentar ingresos

El Fondo planteó una nueva reforma fiscal para elevar la recaudación, como reducir exoneraciones, establecer una tasa única del impuesto sobre la renta a empresas y aumentar la progresividad del impuesto a las personas físicas. También propone un esquema de incentivos basado en emisiones para vehículos.

⇒ Reformas urgentes para garantizar sostenibilidad de la CCSS

El FMI considera necesarias reformas integrales en la Caja Costarricense de Seguro Social para asegurar la sostenibilidad de los seguros de pensiones (IVM) y de salud (SEM), ante el envejecimiento de la población y los altos costos operativos.

Además, el organismo señala que reformas estructurales —como mejorar la infraestructura, aumentar la participación laboral femenina, fortalecer la seguridad y aprovechar el potencial de la inteligencia artificial— podrían impulsar el crecimiento económico en el mediano plazo.