Economía

Este será el crecimiento de la economía de Costa Rica en 2026, según el Banco Mundial

Banco Mundial estima desaceleración en Costa Rica, pero resalta fortaleza en la atracción de IED

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Por Gustavo Ortega Campos
Mayoría de proyecciones sitúan el PIB de Costa Rica creciendo entre un 3% y un 4%.
Mayoría de proyecciones sitúan el PIB de Costa Rica creciendo entre un 3% y un 4%. (Shutterstock/Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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