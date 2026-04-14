Economía

FMI advierte que la guerra en Irán ya empieza a golpear a la economía mundial

El FMI revisó ligeramente al alza el crecimiento para América Latina y el Caribe, y advirtió que el impacto de la guerra en Oriente Medio será dispar en la región

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Por AFP
Logotipo metálico del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la fachada de su sede.
La economía mundial se verá afectada este año por la guerra en Oriente Medio, dice el FMI. (Europa Press)







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