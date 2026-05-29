Economía

Hacienda prevé severa caída en ingresos tributarios

Ministerio proyecta baja de ¢228.000 millones en recaudación en 2026 y niveles históricamente bajos en la carga tributaria para los próximos años

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Por Luis Enrique Brenes
Fotografias de San Jose para archivo
El Ministerio de Hacienda pronosticó que la carga tributaria de Costa Rica descenderá hasta el 10% del PIB en 2031. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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