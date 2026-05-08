Economía

Alza en el tipo de cambio llevaría la deuda cerca del 70% del PIB en cinco años

Hacienda advierte que aumento de 10% en el tipo de cambio del dólar deterioraría aún más las finanzas públicas del Gobierno Central

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Por Luis Enrique Brenes
Tipo de cambio del dólar
El tipo de cambio del dólar respecto al colón mantiene una tendencia a la baja. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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