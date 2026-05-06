Economía

Presidente del BCCR sobre subida en el precio del dólar: ‘Puede ocurrir en cualquier momento’

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, se refirió al tipo de cambio en la presentación del Informe de Política Monetaria

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Por Luis Enrique Brenes

El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, se refirió al tipo de cambio del dólar durante la presentación del último Informe de Política Monetaria (IPM) de abril.








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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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