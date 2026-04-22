El País

Aresep tramita fuerte aumento en combustibles en Costa Rica por impacto de la guerra en Medio Oriente

Aresep revisa propuesta con base en datos de Recope. Ajuste está en consulta pública

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Por Sebastián Sánchez
Mano con un dispositivo de llenado de combustible introducido en un vehículo y un recuadro con una imagen de billetes de colones.
Aresep resolverá sobre el precio de los combustibles el jueves 30 de abril. (Rafael Pacheco/Archivo/Rafael Pacheco/Archivo)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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