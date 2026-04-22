Aresep tramita fuerte aumento en combustibles en Costa Rica por impacto de la guerra en Medio Oriente

Aresep resolverá sobre el precio de los combustibles el jueves 30 de abril.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) tramita un estudio extraordinario de abril de 2026 que plantea incrementos significativos en los precios de los combustibles, con alzas en gasolinas, diésel y gas LPG, según los costos reales reportados por Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Precios propuestos:

Gasolina Superior (RON 95): de ¢632 a ¢714 (+¢82)

de ¢632 a (+¢82) Gasolina Regular (RON 91): de ¢628 a ¢750 (+¢122)

de ¢628 a (+¢122) Diésel: de ¢565 a ¢699 (+¢134)

de ¢565 a (+¢134) LPG mezcla 70-30: de ¢248 a ¢266 (+¢18)

Gas en cilindro: cilindro de 25 libras: de ¢6.867 a ¢7.263 (+¢396)

Plantel de Recope, en Ochomogo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La propuesta aún debe seguir el trámite regulatorio correspondiente antes de entrar en vigencia.

“Este estudio, que contempla el análisis de 13 embarques de combustibles gestionados por Recope entre el 13 de marzo y el 9 de abril del 2026, refleja ya el impacto directo de la crisis y la guerra en Medio Oriente, situación que ha provocado el aumento en el precio del petróleo crudo, así como en el precio internacional de todos los combustibles terminados que importa Costa Rica”, explicó el intendente de Energía, Mario Mora.

Según el funcionario, esta propuesta de ajuste será sometida al mecanismo de consulta pública, cuya fecha de cierre será el miércoles 29 de abril.

La Autoridad Reguladora resolverá lo que corresponda el jueves 30 de abril.