¿Cuánto más pagará por gasolina y diésel? Vienen nuevos aumentos en mayo

Los combustibles aumentarán de precio el próximo mes en hasta ¢136, para el caso del diésel; según el planteamiento que presentó la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para el ajuste que deberá ser aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

De acuerdo con Recope, la escalada de tensiones en Irán genera presión sobre los mercados internacionales, no solo en los precios del petróleo, sino de otros bienes y servicios que dependen del transporte y sus derivados.

Según los cálculos planteados, las gasolinas también sufrirán incrementos. En el caso de la súper el aumento será de ₡85 por litro y de ¢67 en la regular.

La entidad aseguró además que el suministro nacional está garantizado y no existe riesgo de desabastecimiento, pese a los conflictos internacionales.

“Se ha venido ejecutando un programa de fortalecimiento de inventarios, particularmente en diésel y jet fuel (combustible de aviación), como medida preventiva para robustecer la capacidad de respuesta ante posibles disrupciones externas. En cuanto a los demás productos, como la gasolina súper y la regular, Recope cuenta con niveles de abastecimiento y capacidad de almacenamiento suficientes para atender la demanda nacional”, añade el comunicado.

La presidenta de Recope, Karla Montero aseguró además durante la conferencia de prensa previo al consejo de Gobierno, que la información se entregará a la Aresep el viernes y ese ente un mes para resolver la solicitud de ajuste.

Agregó que además de tener suficientes inventarios para garantizar el suministro, también se mantiene un flujo constante de barcos con producto y que la operación funciona con normalidad.

La entidad agregó que el tipo de cambio del dólar que actualmente ronda los ¢468, también contribuyó a moderar el impacto internacional.

Este sería el incremento más importante en los precios de los combustibles de los últimos meses. (Eduardo Vega Arguijo)

Asimismo, aseguran que en los próximos seis meses se trasladaría a los usuarios una devolución cercana a los ¢12.000 millones, debido a que la metodología de cálculo de la Aresep, opera con rezago, por lo que algunos ahorros generados el año pasado producto de reducciones en el precio internacional no se trasladaron de inmediato a los precios finales.

“A la fecha, no existen restricciones para la importación de combustibles y los contratos de suministro se están cumpliendo con normalidad. No obstante, la evolución del entorno internacional podría generar efectos en los próximos meses, por lo que la empresa mantiene un monitoreo constante de la coyuntura global”, concluyó la entidad.

Con los ajustes planteados, el litro de diésel llegaría a los ¢701 en mayo, la gasolina súper alcanzaría los ¢715 por litro y la regular ¢695. Esto debido a que este viernes 10 de abril, se aprobarían los ajustes correspondientes a este mes.