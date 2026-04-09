El País

¿Cuánto más pagará por gasolina y diésel? Vienen nuevos aumentos en mayo

Entidad asegura tener suministro garantizado y promete rebajas para los próximos meses producto de ahorros del 2025

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Por Patricia Recio
Camiones cisterna en fila frente al plantel de Recope, afectados por retrasos debido a un ciberataque que obligó a operar manualmente.
Recope asegura tener inventarios suficientes y operación regular para garantizar abastecimiento. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio / La Nación)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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