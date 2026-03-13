Subirían precios de diésel, gasolina y gas en Costa Rica: propuesta de Recope elevaría costo por litro hasta en ¢35

Los precios del diésel, la gasolina regular y el gas licuado aumentarían el próximo mes en Costa Rica. La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) envió este viernes 13 de marzo los datos preliminares a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para actualizar las tarifas.

Según los datos, el diésel tendría el incremento más alto, con un alza de ¢35 por litro. Por su parte, la gasolina regular subiría ¢21 por cada litro, mientras que el cilindro de gas de 25 libras costará ¢81 más.

En contraste, la gasolina súper experimentará una ligera rebaja de -¢1. Con estos ajustes, los precios proyectados en las estaciones de servicio quedarían de la siguiente manera:

Gasolina regular : ¢628 el litro.

: ¢628 el litro. Diésel : ¢565 el litro.

: ¢565 el litro. Gas licuado (25 libras): ¢6.834 el cilindro.

(25 libras): ¢6.834 el cilindro. Gasolina súper: ¢632 el litro.

Recope atribuye estos incrementos a la volatilidad del mercado petrolero internacional registrada entre el 13 de febrero y el 12 de marzo. La empresa estatal señaló que el factor principal de este comportamiento fue la escalada bélica en Medio Oriente.

El informe menciona que un ataque de Irán contra un tanquero estadounidense en el golfo Pérsico elevó los precios globales de los hidrocarburos.

“También, pesa el temor a un cierre total o parcial del Estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo. Se estima que cerca de 150 tanqueros de petróleo circulan diariamente por esa zona, pero la semana pasada apenas nueve lograron cruzarlo”, dice el comunicado.

Karla Montero, presidenta de Recope, explicó que el costo al que el país compra los hidrocarburos depende de tres factores principales: el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y el costo del transporte marítimo.

La empresa estatal advirtió de que los efectos del conflicto internacional podrían prolongarse durante meses debido a la incertidumbre de la guerra. Por ello, la entidad recomendó a la población usar el transporte público o compartir vehículos para mitigar el gasto.