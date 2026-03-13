El País

Subirían precios de diésel, gasolina y gas en Costa Rica: propuesta de Recope elevaría costo por litro hasta en ¢35

Autoridades señalan al conflicto bélico en Medio Oriente como el causante de la subida

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Por Sebastián Sánchez
Camiones Recope
Combustibles subirán de precio, anunció Recope. (Alonso Tenorio)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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