Revista Dominical

El gran shock petrolero está aquí: Aunque frenara la guerra en Irán, las consecuencias podrían ser duraderas

La guerra en Medio Oriente afecta a Irán, Estados Unidos e Israel en primer lugar, pero el golpe económico se extiende por todo el mundo. ¿Se vislumbra alguna salida?

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, CO2
Desde Saudi Aramco hasta el canciller de Catar, las alertas sobre la crisis petrolera se disparan en todas partes. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Conflicto en Iráncrisis energéticapetróleoIránIsraelEstados Unidos
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.