Trump dice que la guerra en Irán está ‘prácticamente terminada’: Precios del petróleo bajan tras pico sobre los $100

Conflicto continúa con versiones contradictorias sobre los objetivos finales de Estados Unidos e Israel.

Por AFP y Fernando Chaves Espinach

Miami, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes al canal CBS que la guerra está “prácticamente terminada”, ya que Irán ya no tiene “marina” ni “comunicaciones” ni “fuerza aérea”.








