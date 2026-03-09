Trump dice que la guerra en Irán está ‘prácticamente terminada’: Precios del petróleo bajan tras pico sobre los $100

Miami, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes al canal CBS que la guerra está “prácticamente terminada”, ya que Irán ya no tiene “marina” ni “comunicaciones” ni “fuerza aérea”.

El presidente estadounidense añadió, en una entrevista telefónica, que el conflicto está “muy avanzado” respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente.

Los precios del petróleo cayeron este lunes en las operaciones electrónicas tras el cierre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la guerra en Irán está “prácticamente terminada”.

“Sus misiles se han reducido a unos cuantos disparos dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluso su producción”, añadió.

“Bien mirado, no les queda nada. No queda nada en sentido militar”, añadió.

En los últimos días, el presidente estadounidense ha hecho evaluaciones similares de los daños de batalla causados por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, que comenzaron el 28 de febrero.

Sus comentarios se produjeron a pesar de que el Pentágono afirmó el lunes que Estados Unidos “apenas ha empezado a luchar”.

Cuando le preguntaron si creía que la guerra podría terminar pronto, Trump dijo a CBS: “El final solo lo tengo claro yo, nadie más”.

Trump también amenazó a Irán si intentaba cerrar el estrecho de Ormuz, la vía marítima donde el tránsito de petroleros se ha prácticamente detenido, lo que disparó los precios de la energía en todo el mundo.

Trump explicó que estaba “pensando en tomar el control” de esa zona.

El presidente estadounidense, sin embargo, tuvo pocas palabras para el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, elegido para reemplazar a su padre asesinado, Ali Jamenei.

“No tengo ningún mensaje para él. Ninguno, en absoluto”, dijo Trump, quien añadió que había pensado en otra persona para dirigir Irán.

Trump explicó en otra entrevista con el New York Post que no estaba “contento” con el nombramiento de Mojtaba Jamenei.

Baja el petróleo

Hacia las 19:45 GMT, el precio del barril de Brent, referencia internacional, cedía un 5,20% hasta los 87,87 dólares con respecto al precio del cierre, unos minutos antes.

El West Texas Intermediate (WTI) perdía un 7,47% hasta los 84,11 dólares. Los precios se dispararon en los últimos diez días, ante las dificultades de suministro desde Oriente Medio debido al conflicto.

Tras una apertura claramente a la baja, la Bolsa de Nueva York terminó finalmente al alza el lunes, impulsada por Donald Trump que aseguró que la guerra con Irán está “prácticamente terminada”.

El Dow Jones ganó un 0,50 %, el índice Nasdaq avanzó un 1,38 % y el índice ampliado S&P 500 subió un 0,83 %.

Al inicio de la sesión, los tres índices estrella habían caído más de un 1%.

Trump en la presentación de la alianza militar con líderes latinoamericanos. (ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP)

¿Cuáles eran los objetivos de Israel y EE. UU.?

Desde los inicios del ataque a Irán, las autoridades de los dos países participantes han declarado distintas intenciones para justificar el ataque.

La situación en Irán después del ataque de Israel y Estados Unidos no ha quedado clara. Trump dice que el “peor escenario” en Irán sería la llegada de un dirigente “tan malo” como Jamenei, pero no ha quedado clara la ruta hacia un nuevo gobierno en Teherán. “Prácticamente todo ha sido destruido”, agregó, diciendo que casi todos los líderes “están muertos”.

Según el reportero del New York Times Anton Troianovski, el presidente comparó la guerra contra Irán con la operación estadounidense que culminó en la captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, afirmando que allí “mantuvimos al gobierno totalmente intacto” bajo la nueva líder Delcy Rodríguez.

Este viernes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que era apenas “el inicio” de la guerra. A la vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó: “Era absolutamente claro que si Irán era atacado por alguien —Estados Unidos, Israel o cualquiera— iba a responder, y a responder contra Estados Unidos”.

Si el cambio de régimen es el objetivo, la selección de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, el ayatolá muerto el sábado, parece indicar que la línea dura se queda en el poder.

La falta de claridad podría afectar en la política interna de Estados Unidos. “Pete Hegseth y Marco Rubio deben comparecer de inmediato ante el Congreso de Estados Unidos en una audiencia pública y explicar por qué estamos en esta guerra, cómo terminará y por qué están priorizando miles de millones de dólares para un conflicto de duración indefinida en lugar de reducir los costos para las familias estadounidenses”, señalaron varios demócratas en un comunicado este lunes.

Trump anunció una conferencia de prensa este lunes, donde se presume que se referirá al tema.