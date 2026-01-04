¿Quién es Delcy Rodríguez, la dirigente chavista que asume como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro?

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quedó al frente del Ejecutivo como presidenta encargada luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara su designación tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La decisión la posiciona como la principal figura del chavismo en medio de un escenario político excepcional y abre interrogantes sobre el rumbo institucional del país.

Con esta designación, Rodríguez se convierte en la primera mujer en la historia de Venezuela en asumir la jefatura del Estado, aunque sea de manera interina. El fallo del TSJ establece que ejercerá todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo mientras se mantenga la ausencia de Maduro.

Trayectoria política

Delcy Rodríguez, de 56 años, es oriunda de Caracas. Es hija del guerrillero de izquierda Jorge Antonio Rodríguez, fundador del partido revolucionario Liga Socialista, en la década de los 70.

Rodríguez ocupa la Vicepresidencia de Venezuela desde junio de 2018, cuando sustituyó a Tareck El Aissami. Desde agosto de 2024, además, ejerce como ministra de Hidrocarburos, un cargo clave en el manejo económico del país.

A lo largo de su carrera ha ocupado varios puestos de alto nivel, entre ellos ministra de Comunicación (2013-2014), canciller (2014-2017), y presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente instalada en el 2017.

Abogada de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de posgrado en París y Londres, Rodríguez ha desarrollado su carrera política junto a su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional. Su trayectoria está marcada por una fuerte vinculación con el proyecto chavista.

Según CNN en Español, Rodríguez suma más de dos décadas como una de las principales figuras del chavismo, el movimiento político que comenzó el fallecido presidente Hugo Chávez y que ha encabezado Nicolás Maduro desde 2013.

José Manuel Romano, abogado constitucionalista y analista político, afirmó a CNN que todos los cargos desempeñados por Rodríguez evidencian que es una figura “muy destacada” en el Gobierno de Venezuela y una persona “de la confianza plena del presidente”.

“Es una mujer muy ejecutiva, muy de resultados, y que tiene una gran ascendencia sobre todo el cuerpo de Gobierno, incluso sobre el Ministerio de la Defensa, eso es muy importante apuntarlo en esta coyuntura actual”, agregó el especialista.

Pese a ser presidenta encargada, insiste en que Maduro es el único presidente legítimo

Pese a su reciente nombramiento como presidenta encargada del Venezuela, Rodríguez ha insistido públicamente en que Nicolás Maduro sigue siendo el único presidente legítimo del país.

En una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión, exigió la “inmediata liberación” del mandatario y de su esposa, Cilia Flores, capturados durante la operación militar estadounidense. En ese mensaje, Rodríguez encabezó un consejo de defensa acompañada por altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no desplegará tropas ni ordenará nuevos ataques contra Venezuela si la “vicepresidenta de Maduro” cumple con las exigencias de su Administración.

Trump también aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene contacto con Rodríguez, aunque ella no confirmó esos acercamientos. No obstante, reiteró su disposición a negociar con Washington una “agenda constructiva”, siempre dentro del marco de la legalidad internacional y de las leyes venezolanas.

El nombre de Rodríguez ya había sido mencionado anteriormente en versiones sobre un eventual gobierno de transición. En octubre del año pasado, el diario Miami Herald aseguró que la vicepresidenta habría ofrecido encabezar una administración sin Maduro para preservar la estabilidad política del país, versión que ella desmintió y calificó como falsa.