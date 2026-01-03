Óscar Arias lamenta que Trump no pase el poder de Venezuela a Edmundo González y María Corina Machado

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, lamentó a través de sus redes sociales que el gobierno del país norteamericano pretenda administrar a Venezuela y sustituir a sus “verdaderos gobernantes, quienes gozan de un demostrado apoyo popular”: Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

Arias además consideró que las acciones emprendidas este sábado 3 de enero para llevar a cabo la captura de Maduro deberían abrir una oportunidad para que el pueblo venezolano se libere de su “dictadura corrupta” y haga valer los resultados legítimos de las elecciones presidenciales del 2024.

Pese a esto, el expresidente de Costa Rica lamentó “profundamente” que no respetara el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas para legitimar las acciones emprendidas por Estados Unidos, “aunque es evidente que el Consejo de Seguridad jamás hubiese aprobado lo ocurrido en Venezuela el día de hoy”.

Además, el exmandatario catalogó de “inaceptable“ que el gobierno estadounidense “pretenda robarse” el petróleo de los venezolanos, “quienes deben ser los únicos custodios de sus recursos naturales y de su futuro político”.