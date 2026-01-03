El Mundo

Óscar Arias lamenta que Trump no pase el poder de Venezuela a Edmundo González y María Corina Machado

Acciones emprendidas este sábado 3 de enero para llevar a cabo la captura de Maduro deberían abrir una oportunidad para que el pueblo venezolano se libere de su “dictadura corrupta”, dice Óscar Arias

Por Mónica Cerdas Gómez
Conferencia de prensa brindada por el señor Ex Presidente de la República de Acosta Rica en relación a la cancelación de la visa americana / Foto John Durán
Óscar Arias, expresidente de Costa Rica, se pronuncia tras la captura de Nicolás Maduro. Imagen con fines ilustrativos. (JOHN DURAN/John Durán)







