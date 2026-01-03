Repase las declaraciones de Trump sobre el ataque de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Maduro

El presidente Donald Trump, aseguró que Estados Unidos “administrará” Venezuela hasta que se produzca una transición “pacífica”. , sin brindar mayores detalles de quiénes, cómo y por cuánto tiempo lo harán.

Trump dio una conferencia de prensa para referirse a la situación en Venezuela, luego de anunciar que fuerzas estadounidenses ejecutaron un ataque militar de gran escala en ese país y capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El anuncio se produjo horas después de que Trump afirmara públicamente que Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores, fueron detenidos por fuerzas estadounidenses durante un operativo militar ejecutado en la madrugada de este sábado.

Minutos antes de la conferencia, Trump divulgó la primera foto de Maduro a bordo de un buque militar.

Resumen de las declaraciones de Trump tras captura de Maduro

- Trump dice que Estados Unidos “administrará” Venezuela hasta que se produzca una transición “pacífica”. “Vamos a administrar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”. “No queremos que alguien más entre y volvamos a tener la situación de antes. Será legal, porque eso somos nosotros, legal, queremos paz y justicia para todos”.

- Trump dijo que Marco Rubio conversó con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y según afirmó, ella está dispuesta a hacer lo que ellos quieran.

- “Vamos a reembolsar a las personas de nuestro país que fueron sacadas de Venezuela”. “Vamos a administrar correctamente y los venezolanos serán beneficiados”.

- Trump dijo que conversó con Maduro y le dijo que se tenía que rendir. “Pensé que estaría cerca de hacerlo”.

- Estados Unidos está “listo para lanzar un segundo y mayor ataque si es necesario” en Venezuela

- Estados Unidos dejó Caracas a oscuras antes del ataque para capturar a Maduro.

- Trump dice que las petroleras de Estados Unidos volverán a Venezuela.

- El embargo al petróleo de Venezuela se mantendrá vigente.

- Trump: “El dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más”.

- “Todos deben saber que lo que le pasó a Maduro le puede pasar a ellos si no son justos”, dijo Trump.

- El presidente colombiano, Gustavo Petro, debería “cuidar su trasero”, dijo Trump. “Él está produciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos, así que sí, tiene que cuidarse el trasero”.

- “El dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más”.

- Más de 150 aeronaves participaron en la operación en Venezuela. Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto: “lo que vimos hoy fue una demostración poderosa de las fuerzas conjuntas de Estados Unidos”.

- Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se entregaron sin resistencia a las fuerzas estadounidenses en Caracas, antes de ser sacados del país para enfrentar cargos en Nueva York, dijo Caine.

- Marco Rubio, secretario de Estado, dijo que el gobierno de Cuba “debería estar preocupado”.

- Trump dijo que la opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, “no tiene el apoyo o el respeto” necesarios para gobernar Venezuela".