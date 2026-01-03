Maduro enfrenta cargos por conspiración narcoterrorista en Estados Unidos y será juzgado en Nueva York

Nicolás Maduro será juzgado en Nueva York por cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas. Las acusaciones se presentaron inicialmente en marzo de 2020.

La fiscalía de Estados Unidos imputó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por conspiración narcoterrorista y otros delitos federales. El proceso judicial se desarrollará en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, según anunció este sábado la fiscal general Pam Bondi.

Bondi indicó que sobre Maduro pesan cuatro cargos formales, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense. También figura la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como la conspiración para poseer este tipo de armamento contra Estados Unidos.

La funcionaria recordó que estas acusaciones se presentaron originalmente en marzo de 2020. En ese momento, el escrito de acusación se mantuvo bajo secreto de sumario. La causa incluyó además a otras cinco personas, señaladas por integrar una estructura criminal de alcance internacional.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Según el expediente judicial, Maduro ayudó a gestionar y liderar una organización narcotraficante conforme consolidó su poder político en Venezuela. Bajo su conducción, la red criminal buscó enriquecerse y aumentar su influencia.

La acusación sostuvo que la organización pretendía inundar Estados Unidos de cocaína y utilizar el narcotráfico como un mecanismo de agresión contra ese país.

Bondi afirmó que el mandatario venezolano enfrentará el proceso judicial en suelo estadounidense y ante tribunales federales. También destacó la actuación de las fuerzas de seguridad que participaron en una operación que calificó como exitosa para capturar a los presuntos responsables.

En el anuncio público, la fiscal mencionó a Cilia Flores, esposa de Maduro y primera dama de Venezuela. Sin embargo, los cargos formales vigentes no la incluyen. El periodista Ben Weiser, de The New York Times, consignó que no existe una acusación presentada contra Flores ante la justicia federal.

El comunicado oficial señaló que el cargo añadido en esta etapa corresponde a la conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Los otros delitos ya figuraban en la acusación original de 2020.

