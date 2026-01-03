Trump divulga primera imagen de Maduro capturado a bordo de buque militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó en su red social Truth Social una imagen que, según afirmó, muestra a Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense a bordo del buque militar USS Iwo Jima, tras la operación militar lanzada contra Venezuela. Fotografía:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó este sábado la que sería la primera imagen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo custodia estadounidense, tras los bombardeos lanzados durante la madrugada contra objetivos en Venezuela.

La fotografía fue publicada por Trump en su red social Truth Social, donde aseguró que Maduro se encuentra a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, una de las principales plataformas de proyección militar de la Armada estadounidense en el Caribe.

En la imagen, el venezolano aparece con las manos atadas, ojos vendados, una botella de agua en su mano derecha y en una ropa deportiva de color gris.