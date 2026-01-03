Trump tras la captura de Maduro: Vamos a administrar Venezuela hasta una transición segura

Durante su primer mandato, Donald Trump exploró la posibilidad de una intervención militar en Venezuela como una de las opciones para presionar la salida de Nicolás Maduro. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país asumirá el control de Venezuela hasta que se lleve a cabo una transición, tras el arresto del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

“Vamos a administrar el país hasta que se pueda tener una transición segura”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Donald Trump: "Vamos a manejar Venezuela hasta que llegue el momento de hacer una transición"

Trump no precisó cuánto tiempo Estados Unidos administrará Venezuela, aunque reconoció que se trata de un proceso que tomará tiempo.

“Queremos que sea rápido, pero esto toma tiempo. Tenemos que reconstruir la infraestructura del país”, señaló.

Afirmó que la infraestructura venezolana es antigua, está deteriorada y ha cobrado vidas, por lo que muchas áreas deberán ser reemplazadas para atender las necesidades del país.

Sobre quiénes estarán a cargo de la administración, indicó que ya se están designando a distintas personas y que sus nombres se darán a conocer oportunamente.

Añadió que el secretario de Estado, Marco Rubio, trabajará con la vicepresidenta nombrada por Maduro, Delcy Rodríguez, juramentada recientemente.

“Vamos a hacer las cosas bien, no vamos a empezar esto para después abandonarlo”, concluyó Trump.

¿Qué pasará con el petróleo?

Trump indicó que las petroleras estadounidenses volverán a operar en el territorio venezolano.

“Vamos a hacer que nuestras firmas compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país”, dijo.

A la vez, aseguró que el embargo al petróleo continuará.

“El embargo al petróleo venezolano se mantiene en efecto, hasta que las demandas hayan sido satisfechas”, indicó.

Trump añadió que planea vender petróleo a otros países, posiblemente en mayores cantidades, una vez que la infraestructura sea reestructurada, lo que permitiría aumentar la producción. Según el mandatario, este proceso se desarrollaría en un contexto de estabilidad y paz en Venezuela.

Las declaraciones de Trump se producen luego de los bombardeos en Caracas y otras zonas estratégicas.

Varios países y líderes mundiales condenaron los ataques y piden explicaciones, mientras que otros presidentes así como miles de venezolanos tomaron positivamente el arresto de Maduro.

Embargo petrolero de Estados Unidos

Washington impuso en 2019 un embargo al petróleo venezolano, que afectó al pilar de la frágil economía venezolana. Según las autoridades estadounidenses, esto se realizó con el objetivo de asfixiar económicamente al país y expulsar a Maduro del poder.

En las últimas semanas, Washington anunció un bloqueo total contra los petroleros sancionados que se dirigen a Venezuela o salen de allí y confiscó varios buques, lo que Caracas calificó como “amenaza grotesca”.

Además, Trump puso fin a las licencias de explotación que permitían a las multinacionales operar a pesar de las sanciones. Así, la empresa estadounidense Chevron disfruta desde julio de 2025 de una licencia especial.