Corte suprema de Venezuela ordena que vicepresidenta asuma poderes de Maduro temporalmente

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó este sábado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir de forma interina los poderes del presidente Nicolás Maduro, arrestado por Estados Unidos después de bombardear Caracas.

La Sala Constitucional de la máxima corte del país sentenció “que Rodríguez asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

El fallo descarta por ahora la falta absoluta de Maduro, que obligaría a convocar elecciones en los 30 días siguientes.

El presidente Donald Trump anunció este sábado que fuerzas estadounidenses derrocaron y capturaron a Maduro tras intensos bombardeos militares sobre Venezuela.

Maduro llegó el sábado a una base militar en las afueras de Nueva York y deberá responder ante la justicia por cargos de narcotráfico y terrorismo.

El presidente Donald Trump, junto con altos cargos del gobierno de Estados Unidos, dieron detalles este sábado sobre la detención de Nicolás Maduro (JIM WATSON/AFP)

Trump señaló que Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que haya una “transición pacífica”.

“Dada la intervención militar de los Estados Unidos y la aprehensión de Nicolás Maduro, según lo indicado por la administración estadounidense, por cargos de ‘narcoterrorismo contra los Estados Unidos y sus ciudadanos’, la Misión subraya la necesidad de mantener el foco en las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos contra la población venezolana”, secundó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos.