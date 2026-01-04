Cancillería de Costa Rica da recomendaciones tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Un simpatizante del presidente Nicolás Maduro sostiene una bandera venezolana durante una concentración cerca del Palacio de Miraflores en Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro tras lanzar un ataque a gran escala contra el país sudamericano. (Foto de Federico PARRA / AFP)

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, emitió una serie de recomendaciones para los costarricenses que se encuentren en Venezuela o planeen viajar a ese país, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro, por parte del Gobierno de Estados Unidos.

La Cancillería recomendó cancelar viajes programados a Venezuela en los próximos días, y a quienes se encuentren en ese país sudamericano, les sugiere retornar a Costa Rica “lo antes posible”.

“Estas recomendaciones responden a la posible suspensión de fronteras y espacios aéreos, lo que limitaría las opciones de evacuación ante emergencias”, añade el comunicado divulgado esta tarde.

Además, a las personas costarricenses que residen en Venezuela, se les instó a extremar precauciones, mantenerse informadas por medios oficiales y valorar trasladarse a Costa Rica u otros países mientras la situación se estabiliza.

La Cancillería compartió además una serie de contactos de emergencia:

Departamento Consular: Cancilleríahespinoza@rree.go.cr

WhatsApp: +506 2359-5360

Consulado General de Costa Rica en Colombia: concrco@rree.go.cr - +57 313 841 3850.

Las autoridades advierten posibles cierres en fronteras en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, por lo que instan a los costarricenses a dejar ese país lo antes posible. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Nicolás Maduro fue extraído de Caracas junto a su esposa Cilia Flores en medio de un bombardeo en la madrugada de este sábado y posteriormente llevado al aeropuerto Stewart International, al norte de Nueva York.

De allí, fue trasladado en helicóptero a Manhattan donde lo esperaba un importante contingente policial, según imágenes de la AFP.

El mandatario venezolano será llevado a las instalaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y luego a la prisión Metropolitan Detention Center, en Brooklyn.