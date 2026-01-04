Cancillería de Costa Rica da recomendaciones tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, emitió una serie de recomendaciones para los costarricenses que se encuentren en Venezuela o planeen viajar a ese país, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro, por parte del Gobierno de Estados Unidos.
La Cancillería recomendó cancelar viajes programados a Venezuela en los próximos días, y a quienes se encuentren en ese país sudamericano, les sugiere retornar a Costa Rica “lo antes posible”.
“Estas recomendaciones responden a la posible suspensión de fronteras y espacios aéreos, lo que limitaría las opciones de evacuación ante emergencias”, añade el comunicado divulgado esta tarde.
Además, a las personas costarricenses que residen en Venezuela, se les instó a extremar precauciones, mantenerse informadas por medios oficiales y valorar trasladarse a Costa Rica u otros países mientras la situación se estabiliza.
La Cancillería compartió además una serie de contactos de emergencia:
Departamento Consular: Cancilleríahespinoza@rree.go.cr
WhatsApp: +506 2359-5360
Consulado General de Costa Rica en Colombia: concrco@rree.go.cr - +57 313 841 3850.
Nicolás Maduro fue extraído de Caracas junto a su esposa Cilia Flores en medio de un bombardeo en la madrugada de este sábado y posteriormente llevado al aeropuerto Stewart International, al norte de Nueva York.
De allí, fue trasladado en helicóptero a Manhattan donde lo esperaba un importante contingente policial, según imágenes de la AFP.
El mandatario venezolano será llevado a las instalaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y luego a la prisión Metropolitan Detention Center, en Brooklyn.