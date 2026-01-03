Nicolás Maduro intentó refugiarse en un búnker, pero fue detenido tras disparos que hirieron a miembros de la guardia venezolana

Dos unidades de la Fuerza Delta de Estados Unidos, una de las cuales estaba en el norte de África, fueron claves para ejecutar la captura del líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y de su esposa Cilia Flores.

Se sabe que sobre las 2 a. m., hora venezolana, un avión militar estadounidense irrumpió en los cielos de Caracas y se empezaron a registrar una serie de explosiones en por lo menos nueve bases militares claves de ese país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó en su red social Truth Social una imagen que, según afirmó, muestra a Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense a bordo del buque militar USS Iwo Jima, tras la operación militar lanzada contra Venezuela. Fotografía: (Truth Social/Cortesía)

En entrevista con Fox News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la captura de Maduro y entregó detalles del operativo.

“Su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró. Estábamos preparados con sopletes enormes para atravesar el acero, pero no los necesitábamos”, le aseguró el presidente Trump a Fox News.

Según ha trascendido, Nicolás Maduro intentó refugiarse en el búnker, pero luego de varios disparos con miembros de la guardia venezolana que resultaron heridos, fue capturado en su habitación.

Después de ser sacado de su dormitorio, fue llevado en helicóptero hasta USS Iwo Jima, un buque anfibio estadounidense que permanecía cerca a las costas de Venezuela desde donde zarparon rumbo a Nueva York.

Una fuente de la CIA habría monitoreado la ubicación de Maduro

Incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas la madrugada de este 3 de enero. El ejército estadounidense estuvo detrás de una serie de ataques contra la capital venezolana, Caracas, el sábado. Fotografía: (STR/AFP)

Además, se habla de una fuente de la CIA, dentro del gobierno venezolano, que habría monitoreado la ubicación de Maduro tanto en los días previos como en los momentos inmediatamente anteriores a su captura.

La CIA desempeñó un papel clave en la recopilación de información y en la preparación del operativo. La misión fue descrita como una operación policial ejecutada por fuerzas de operaciones especiales, y no como una acción realizada bajo autoridad directa de la agencia de inteligencia.

El presidente Trump aseguró que el operativo intentó ejecutarse hace cuatro días.

“Nosotros íbamos a hacer esto hace cuatro días, pero el clima no estaba perfecto. El clima tiene que estar perfecto. Y teníamos un clima perfecto. Teníamos un poco más de nubes que pensábamos, pero estaba bien. Esperamos cuatro días. Sabíamos que íbamos a hacer esto cuatro días atrás, tres días atrás, dos días atrás. Y de repente se abrió y dijimos, vamos. Y les diré que fue increíble”, dijo el mandatario estadounidense en entrevista con Fox News.