Allegados a Nicolás Maduro habrían facilitado su captura por Estados Unidos, según ‘New York Times’

El New York Times informó que personas cercanas a Nicolás Maduro ayudaron a Estados Unidos en la operación que terminó con su captura y traslado fuera de Venezuela.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quedaron bajo custodia de Estados Unidos tras una operación militar de gran escala ejecutada en territorio venezolano. La información la confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, varias horas después del inicio del operativo.

La captura se produjo durante un ataque liderado por el gobierno de Estados Unidos, el cual incluyó un amplio despliegue aéreo y acciones coordinadas de inteligencia. Tras la detención, Maduro fue trasladado en aeronaves estadounidenses con destino a ese país.

Así escaló la operación de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Maduro

Durante el traslado, las aeronaves realizaron una parada imprevista en Puerto Rico debido a una emergencia médica que afectó al líder del régimen venezolano, según los primeros reportes divulgados.

Con el paso de las horas, se conocieron más detalles de la operación. Las autoridades estadounidenses emplearon más de 150 aeronaves especializadas, de acuerdo con información revelada por medios internacionales.

El diario The New York Times informó que personas cercanas a Maduro colaboraron con el gobierno de Donald Trump para facilitar la captura. El medio señaló que esta cooperación ocurrió en un contexto donde existía una recompensa de $50 millones para quien aportara información clave.

Según el mismo diario, la operación combinó inteligencia humana y tecnológica. Ese trabajo permitió a las autoridades estadounidenses conocer con precisión los movimientos de Maduro en los días previos a su captura, lo que favoreció una acción sorpresiva.

El reporte indicó que informantes dentro del régimen venezolano colaboraron con la CIA. Esa cooperación permitió el uso de una flota de drones especiales en Venezuela para monitorear en tiempo real los desplazamientos del mandatario.

En su primera conferencia de prensa tras la captura, Donald Trump explicó que la acción militar llevó el nombre de Operación Absolute Resolves. El presidente estadounidense detalló que la operación se ejecutó durante la madrugada del 3 de enero y representó el cierre de meses de planificación estratégica.

Trump señaló que la misión requirió la participación conjunta de fuerzas aéreas, marítimas y de operaciones especiales, así como de soldados, marineros, personal de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, bajo un esquema operativo sin precedentes.

Mientras tanto, otros integrantes de la cúpula del régimen venezolano permanecen en libertad. Entre ellos figuran Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Delcy Rodríguez y Tarek William Saab, según información oficial.

El gobierno de Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de $25 millones para quien colabore con información que permita la captura de Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz del régimen de Nicolás Maduro.

