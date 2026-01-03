Ataque para capturar a Nicolás Maduro dejó al menos 40 muertos, según el New York Times

Incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas la madrugada de este 3 de enero. El ejército estadounidense estuvo detrás de una serie de ataques contra la capital venezolana, Caracas para completar la captura del presidente Nicolás Maduro.

El ataque perpetrado esta madrugada por Estados Unidos en Caracas ha matado al menos a 40 personas, según reveló el diario estadounidense New York Times la tarde de este sábado.

Según esa información, que habría sido revelada por un alto funcionario venezolano que habló con el periódico bajo condición de anonimato, entre las víctimas mortales de la Operación Resolución Absoluta hay tanto militares como civiles.

En una entrevista, Trump contó a la cadena Fox que siguió el operativo “como si hubiera visto un show televisivo”, horas después de anunciar la detención de Maduro y Flores, quienes según Washington no opusieron resistencia.

“Ningún estadounidense murió”, añadió Trump, al revelar que Maduro estaba en una fortaleza. Más tarde, indicó al New York Post que “muchos” cubanos que lo protegían perdieron la vida.

Tras “meses de planificación y ensayos”, se utilizaron unos 150 aeronaves, precisó el jefe del Estado Mayor, general Dan Caine.

Explosiones y sobrevuelos sacudieron Caracas hacia las 02H00 locales (06H00 GMT), en el clímax de cuatro meses de presión militar contra Maduro, de 63 años.

Los ataques fueron dirigidos contra Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, y una base aérea, entre otros sitios, según periodistas de AFP.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos “gobernará” Venezuela y explotará su riqueza petrolera hasta que haya una “transición pacífica”, tras el derrocamiento y captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses este sábado.

Rodeado de agentes del FBI, Maduro llegó en avión por la tarde a una base militar en las afueras de Nueva York -donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo- horas después de ser sometido en medio de un bombardeo en Caracas y otros puntos del país.

Los ataques aéreos en plena madrugada duraron más de una hora y Trump dijo haberlos seguido como un “show televisivo”. Más tarde develó sus planes para el país con las mayores reservas de crudo del mundo.

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, dijo en rueda de prensa, luego de publicar una foto de Maduro esposado y con los ojos tapados por gafas oscuras en el buque militar USS Iwo Jima.

Indicó que el proceso será liderado por miembros de su gabinete “en colaboración” con la oposición venezolana, pero no dio detalles.

Además advirtió que si fuese necesario Estados Unidos está listo para un nuevo ataque, “mucho mayor”, e impedir que el círculo de Maduro siga en el poder.

Pero al mismo tiempo dijo que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, está “dispuesta” a cooperar con Washington, según se lo manifestó al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

Donald Trump observó en tiempo real el operativo militar en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, según imágenes divulgadas por la Casa Blanca este sábado. (@WhiteHouse/X)

“Estamos dispuestos a relaciones de respeto”, afirmó luego la vicepresidenta, quien pidió la “inmediata liberación” de Maduro y de su esposa.

Maduro es el “único presidente” de Venezuela, sostuvo Delcy Rodríguez y aseveró que el gobierno está preparado “para defender a Venezuela”, donde fue declarado el “estado de conmoción”.