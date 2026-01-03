Nicolás Maduro llega a base militar en Estados Unidos tras su captura

En medio de una absoluta oscuridad llegó Nicolás Maduro a Nueva York, Estados Unidos, para enfrentar cargos por narcotráfico.

El presidente venezolano Nicolás Maduro llegó el sábado a una base militar en las afueras de Nueva York tras su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas.

Maduro apareció rodeado de agentes del FBI mientras descendía por la escalerilla de un avión del gobierno estadounidense en una instalación de la Guardia Nacional del estado de Nueva York. Luego fue escoltado lentamente a lo largo de la pista.

Así fue la llegada de Nicolás Maduro a Nueva York, en Estados Unidos, tras su detención en Venezuela

Se espera que el depuesto presidente sea trasladado en helicóptero a la ciudad de Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo.

La captura se produjo durante un ataque liderado por el gobierno de Estados Unidos, el cual incluyó un amplio despliegue aéreo y acciones coordinadas de inteligencia. Tras la detención, Maduro fue trasladado en aeronaves estadounidenses con destino a ese país.

Durante el traslado, las aeronaves realizaron unaparada imprevista en Puerto Ricodebido a una emergencia médica que afectó al líder del régimen venezolano, según los primeros reportes divulgados.

En su primera conferencia de prensa tras la captura, Donald Trump dijo que la acción militar que llevó el nombre de Operación Absolute Resolves, se ejecutó durante la madrugada del 3 de enero y representó el cierre de meses de planificación estratégica.

Trump señaló que la misión requirió la participación conjunta de fuerzas aéreas, marítimas y de operaciones especiales, así como de soldados, marineros, personal de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, bajo un esquema operativo sin precedentes.