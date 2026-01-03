El Mundo

Nicolás Maduro llega a base militar en Estados Unidos tras su captura

Líder del régimen venezolano Nicolás Maduro llegó rodeado de agentes del FBI

Por AFP.
En medio de una absoluta oscuridad llegó Nicolás Maduro a Nueva York, Estados Unidos, para enfrentar cargos por narcotráfico.
En medio de una absoluta oscuridad llegó Nicolás Maduro a Nueva York, Estados Unidos, para enfrentar cargos por narcotráfico. (Redes/Captura de video)







