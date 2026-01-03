El Mundo

Así fue ‘Operación Resolución Absoluta’, la acción militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en Caracas

Más de 150 aviones, meses de inteligencia e incursión nocturna precisa permitieron captura de Nicolás Maduro sin bajas propias, dijo jefe del Estado Mayor Conjunto

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Jefe militar estadounidense explica cómo prepararon la operación contra Nicolás Maduro







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Operation Absolute ResolveCaptura de Nicolás MaduroVenezuelaEstados UnidosDonald TrumpOperación Resolución Absoluta
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.