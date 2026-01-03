El Mundo

Casa Blanca divulga imágenes de Donald Trump siguiendo en tiempo real operativo en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro

Las imágenes muestran al mandatario estadounidense junto a su equipo mientras observaba el despliegue militar que se ejecutó de madrugada y fue denominado Operación Resolución Absoluta

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Donald Trump observó en tiempo real el operativo militar en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, según imágenes divulgadas por la Casa Blanca este sábado.
Donald Trump observó en tiempo real el operativo militar en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, según imágenes divulgadas por la Casa Blanca este sábado. (@WhiteHouse/X)







notas iaDonald TrumpVenezuelaEstados UnidosNicolás Maduro
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

