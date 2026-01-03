Casa Blanca divulga imágenes de Donald Trump siguiendo en tiempo real operativo en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump observó en tiempo real el operativo militar en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, según imágenes divulgadas por la Casa Blanca este sábado.

La Casa Blanca divulgó la tarde de este sábado 3 de enero fotografías del presidente Donald Trump mientras observaba en tiempo real el operativo militar en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, figuras centrales del régimen venezolano.

Las imágenes se publicaron en la cuenta oficial de la Casa Blanca en X. Varias aparecen en blanco y negro. En ellas se observa a Trump sentado en una mesa frente a una pantalla donde se transmitía el desarrollo del operativo militar.

Junto al mandatario estadounidense se encontraban el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos funcionarios que participaron en la planificación y conducción de la operación ejecutada durante la madrugada.

La publicación oficial incluyó el nombre del despliegue militar: Absolute Resolve, traducido como Operación Resolución Absoluta, denominación utilizada por Washington para referirse a la acción que derivó en la caída del jefe del régimen venezolano.

El operativo se desarrolló tras meses de planificación por parte de varias agencias estadounidenses. Entre ellas figuró la CIA, que realizó labores de inteligencia para localizar a Maduro, analizar sus rutinas y definir el momento adecuado para intervenir.

Donald Trump observó en tiempo real el operativo militar en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, según imágenes divulgadas por la Casa Blanca este sábado. (@WhiteHouse/X)

Esta información la brindó el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, durante una rueda de prensa ofrecida junto a Trump en la residencia privada del mandatario en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

Según dos fuentes del Ejecutivo citadas por la cadena CBS, la Casa Blanca valoró ejecutar ataques aéreos el día de Navidad. Sin embargo, esa opción se descartó para priorizar bombardeos en Nigeria contra campamentos del Estado Islámico (EI).

Caine explicó que, a última hora del viernes, se dieron las condiciones meteorológicas óptimas. En ese momento despegaron más de 150 aeronaves desde 20 bases terrestres y marítimas en la región. Parte del operativo incluyó helicópteros que volaron a 30 metros sobre el nivel del mar.

Donald Trump observó en tiempo real el operativo militar en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, según imágenes divulgadas por la Casa Blanca este sábado. (@WhiteHouse/X)

Durante la madrugada se reportaron ataques en zonas civiles y militares de Caracas, así como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. El Gobierno venezolano calificó la acción como una gravísima agresión militar por parte de Estados Unidos.

Las fuerzas estadounidenses llegaron al complejo donde se encontraba Maduro a la 1:01 a. m., hora de Washington. En el sitio recibieron fuego de resistencia. Un helicóptero estadounidense resultó alcanzado, aunque no se registraron bajas entre las tropas. La aeronave regresó a su base sin mayores consecuencias.

En la misma conferencia en Mar-a-Lago, Trump indicó que Estados Unidos dirigirá Venezuela mientras se concreta un proceso de transición política. También señaló que su Gobierno mantiene comunicación con la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Donald Trump observó en tiempo real el operativo militar en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, según imágenes divulgadas por la Casa Blanca este sábado. (@WhiteHouse/X)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.