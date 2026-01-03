10 preguntas para entender la Operación Resolución Absoluta: la captura de Maduro, el petróleo y el futuro de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó en su red social Truth Social una imagen que, según afirmó, muestra a Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense a bordo del buque militar USS Iwo Jima, tras la operación militar lanzada contra Venezuela. Fotografía:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 3 de enero un ataque militar en Venezuela que culminó con el arresto del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

Horas después, a las 10:00 a. m. (hora de Costa Rica), Trump brindó una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, en la que dio detalles sobre la operación y el futuro inmediato del país sudamericano.

A continuación, las claves para entender lo ocurrido y las preguntas que permanecen abiertas tras las declaraciones del mandatario estadounidense.

1. ¿De qué se les acusa a Nicolás Maduro y su esposa?

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que Maduro y Flores enfrentan cargos por presunto narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de guerra y conspiración contra Estados Unidos.

“Pronto enfrentarán la justicia estadounidense en suelo estadounidense”, afirmó Bondi, quien agradeció a Trump y a las fuerzas armadas por la “misión exitosa”.

2. ¿Cómo fue la captura?

La “Operación Resolución Absoluta” (Operation Absolute Resolve, en inglés), inició a las 10:46 p. m. del viernes (11:46 p. m. en Costa Rica), cuando Trump dio la orden final.

Según detalló el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, más de 150 aeronaves se desplegaron desde 20 bases distintas, tanto terrestres como marítimas, distribuidas a lo largo del hemisferio occidental.

Antes del ataque, Estados Unidos dejó a oscuras a Caracas, y alrededor de la 1:01 a. m. en Caracas (2:01 a. m. en Costa Rica), la fuerza militar logró ingresar.

Trump dijo en entrevista con Fox News, que Maduro, quien estaba dormido en ese momento, al darse cuenta del operativo intentó refugiarse en un espacio de acero, pero no tuvo éxito.

Presidente Donald Trump, campo petrolero en Venezuela, y Nicolás Maduro capturado el 3 de enero 2026 (Fotocomposición: AFP y Shutterstock/AFP y Shutterstock)

“Su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró. Estábamos preparados con sopletes enormes para atravesar el acero, pero no los necesitábamos”, aseguró.

Finalmente, a las 3:29 a. m. (4:29 a. m. en Costa Rica) Maduro y su esposa se entregaron sin resistencia a las fuerzas estadounidenses en Caracas.

3. ¿Dónde se encuentran?

El avión militar aterrizó en Nueva York, Estados Unidos, cerca de las 4:30 p. m. (hora de Costa Rica).

El proceso judicial se llevará a cabo en un tribunal federal del Distrito Sur. Se prevé que la primera audiencia se realice este lunes 5 de enero. Las autoridades aún no han confirmado en qué centro penitenciario permanecerán detenidos.

4. ¿Cuánto tiempo durará la administración de Estados Unidos sobre Venezuela?

Trump indicó que Estados Unidos asumirá el control del país de manera temporal hasta que se concrete una transición política.

“Vamos a administrar el país hasta que se pueda tener una transición segura”, dijo el mandatario en conferencia de prensa este sábado 3 de enero.

Sin embargo, no precisó por cuánto tiempo Estados Unidos administrará Venezuela, pero reconoció que se trata de un proceso que se prolongará.

“Queremos que sea rápido, pero esto toma tiempo. Tenemos que reconstruir la infraestructura del país”, señaló.

Afirmó que la infraestructura venezolana es antigua, está deteriorada y ha cobrado vidas, por lo que muchas áreas deberán ser reemplazadas para atender las necesidades del país.

5. ¿Quiénes van a quedar a cargo de Venezuela?

Trump señaló que ya se están designando funcionarios para asumir responsabilidades administrativas, cuyos nombres se darán a conocer más adelante.

Por el momento, detalló que el secretario de Estado, Marco Rubio, trabajará con la vicepresidenta nombrada por Maduro, Delcy Rodríguez, juramentada recientemente, y con quien, según dijo, mantuvo conversaciones en horas de la mañana.

“Vamos a hacer las cosas bien, no vamos a empezar esto para después abandonarlo”, concluyó Trump, quien mencionó que la opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, no tiene el apoyo o el respeto necesarios para gobernar Venezuela y que no ha tenido contacto con ella.

6. La contradicción de Delcy Rodríguez y Donald Trump

Pese a las declaraciones de Trump sobre la disposición de Rodríguez para colaborar con Estados Unidos, la vicepresidenta aseguró que reconoce a Nicolás Maduro como el único presidente de Venezuela y exigió su liberación.

Rodríguez, primera en la línea de sucesión, afirmó además que el gobierno está preparado “para defender a Venezuela”.

“Nosotros estamos listos para defender a Venezuela, nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional”, dijo Rodríguez a la cabeza de un Consejo de Defensa de la Nación junto a directivos de los poderes públicos.

7. ¿Dónde está Diosdado?

Tras los ataques, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, apareció en la televisión estatal y aseguró que el país “vencerá” tras la ofensiva estadounidense.

“Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!”, expresó.

Cabello fue visto en las calles, rodeado de efectivos policiales, con casco y chaleco antibalas. Calificó la ofensiva como un acto “criminal y terrorista” y pidió a la población mantener la calma.

Las autoridades estadounidenses señalan a seis personas en el caso, entre ellas Maduro, Flores y Cabello, considerado uno de los principales hombres fuertes del chavismo.

8. ¿Qué pasará con el petróleo?

Trump anunció que empresas petroleras estadounidenses volverán a operar en Venezuela.

“Vamos a hacer que nuestras firmas compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país”, dijo.

A la vez, aseguró que el embargo al petróleo continuará.

“El embargo al petróleo venezolano se mantiene en efecto, hasta que las demandas hayan sido satisfechas”, indicó.

Trump añadió que planea vender petróleo a otros países, posiblemente en mayores cantidades, una vez que la infraestructura sea reestructurada, lo que permitiría aumentar la producción. Según el mandatario, este proceso se desarrollaría en un contexto de estabilidad y paz en Venezuela.

9. ¿Qué puede ocurrir en el país?

El futuro inmediato del país sigue siendo incierto. Según la Constitución venezolana, si el presidente queda ausente durante el primer año de mandato, deben convocarse elecciones presidenciales en un plazo de 30 días.

En ese escenario, la vicepresidenta asumiría el poder de forma interina hasta la elección de un nuevo mandatario.

No obstante, hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre cómo se aplicará este procedimiento ni si las instituciones continuarán operando bajo el marco constitucional vigente.

10. ¿Quiénes están a favor y en contra de lo sucedido?

Hasta el momento, varios gobiernos se pronunciaron oficialmente tras lo sucedido este sábado en Venezuela.

Condenaron los ataques: China, Brasil, Rusia, México, Colombia, Chile, ONU, Irán.

Piden respeto internacional: ONU, Unión Europea, Reino Unido, Guatemala.

Panamá pidió un proceso de transición en paz.

A favor de la captura de Maduro: Argentina, Ecuador.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela escalaron en agosto de 2025, cuando el gobierno de Donald Trump anunció el aumento a $50 millones de recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro.

Luego de varios meses de despliegue militar en el Caribe, ataques a presuntas narcolanchas, conversaciones entre los pares y autorización a operaciones encubiertas de la Agencia Central de Información (CIA, por sus siglas en inglés), finalmente, entre la noche del viernes 2 y la madrugada de este sábado 3 de enero se llevó a cabo una operación militar en territorio venezolano que culminó con la captura del presidente y la primera dama de ese país.