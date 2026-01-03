El Mundo

Vicepresidenta de Venezuela: ‘Maduro es el único presidente’

Delcy Rodríguez afirmó que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela y exigió a Estados Unidos su liberación tras la operación militar en el país.

Por AFP
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas. Rodríguez vinculó a María Corina Machado con los ataques.
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, juramentada recientemente, reconoció a Nicolás Maduro como único presidente. (FEDERICO PARRA/AFP)







