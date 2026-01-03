Vicepresidenta de Venezuela: ‘Maduro es el único presidente’

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este sábado que Nicolás Maduro es el “único presidente de Venezuela” y exigió a Estados Unidos su liberación.

Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una operación militar estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones del país.

En un Consejo de Defensa de la Nación, que dirigió junto a las cabezas de los poderes públicos del país, Rodríguez reiteró su pedido “de exigir la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro”.

‘Estamos listos para gobernar Venezuela’

Rodríguez, la primera en la línea de sucesión en el poder, aseguró que el gobierno está listo “para defender a Venezuela”.

“Nosotros estamos listos para defender a Venezuela, nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional”, dijo Rodríguez a la cabeza de un Consejo de Defensa de la Nación junto a directivos de los poderes públicos.

Horas antes en una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump había declarado que la vicepresidenta venezolana se manifestó “dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione”.