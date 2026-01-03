¿Por qué Estados Unidos venderá el petróleo de Venezuela tras incursión militar? Trump alega robo del recurso por las expropiaciones de Hugo Chávez

Parte de la infraestructura petrolera de Venezuela, en donde opera la firma estadounidense Chevron.

Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que compañías de su país invertirán en el petróleo de Venezuela y que planea vender el combustible a otros países en grandes cantidades. El anuncio estuvo precedido por acusaciones sobre robo de campos petrolíferos, en referencia a las expropiaciones hechas por el chavismo venezolano.

El 16 de diciembre, Trump había dicho que “el régimen ilegítimo de Maduro" estaba utilizando el petróleo de “yacimientos petrolíferos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

Donald Trump confirmó la venta de petróleo de Venezuela. Foto: (JIM WATSON/AFP)

La declaración sobre el robo hace referencia a las expropiaciones hechas por el régimen de Hugo Chávez (fallecido en el 2013), antecesor de Nicolás Maduro.

Lo dicho el 16 de diciembre implicó un giro en el discurso, pues hasta ese momento Trump había justificado la movilización militar hacia Venezuela con el argumento de que el gobierno venezolano estaba ligado con el cartel narcotráficante de Los Soles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó en su red social Truth Social una imagen que, según afirmó, muestra a Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense a bordo del buque militar USS Iwo Jima, tras la operación militar lanzada contra Venezuela. Fotografía: (Truth Social/Cortesía)

Según reportó la BBC, Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de Trump y una de las figuras claves de su gabinete, insistió en la idea: “El sudor, ingenio y esfuerzo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su despótica expropiación fue el mayor robo de riqueza y propiedad estadounidense del que hay registros. Estos activos saqueados fueron usados para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles con asesinos, mercenarios y drogas”.

Este 3 de enero, luego de la intervención militar, Trump aseveró: “Vamos a hacer que nuestras firmas compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país”.

Una vez que eso ocurra, el aumento de la producción permitirá vender posiblemente en grandes cantidades, continuó. Según el mandatario, este proceso se desarrollaría en un contexto de estabilidad y paz en Venezuela.

No obstante, Trump confirmó que se mantendrá el embargo sobre el petróleo venezolano “hasta que las demandas hayan sido satisfechas”.

En el 2019, Washington impuso un embargo al petróleo venezolano, que afectó al pilar de la frágil economía venezolana. Según las autoridades estadounidenses, esto se realizó con el objetivo de asfixiar económicamente al país y expulsar a Maduro del poder, el cual fue acusado de perpetuarse en el poder mediante elecciones fraudulentas en el 2018.

Las expropiaciones promovidas por Hugo Chávez

Maduro había efectuado expropiaciones de compañías estadounidenses que operaban en Venezuela, como ConocoPhillips y Exxon Mobil.

En el 2018, por ejemplo, ConocoPhillips ganó litigio contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA, estatal) en un tribunal internacional, el cual condenó a Venezuela a pagar a la firma $2.000 millones por la expropiación en el 2007 de sus activos en dos campos petroleros.

Cuando el Gobierno venezolano se hizo con el control de los parques petroleros Hamaca y Petrozuata, los dos proyectos aportaban $1.000 millones al año en ganancias netas para ConocoPhillips y producían 300.000 barriles de petróleo por día, informó The Wall Street Journal, citando fuentes cercanas al caso.

En el 2014, Exxon Mobil también ganó un arbitraje por $1.600 millones en compensación por la nacionalización de sus bienes, reportó la BBC en su momento.

Luego de las expropiaciones, Venezuela entró en una profunda recesión económica que, a su vez, derivó en un deterioro de la producción petrolera.

La tensión por el campo de Esequibo, en Guyana

Recientemente, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, había advertido a Venezuela de que un eventual ataque contra su vecina Guyana, en el marco de su disputa territorial por una región rica en petróleo, “no terminaría bien” e insinuó el uso de fuerza militar.

Rubio respaldó a Guyana frente a los reclamos de Venezuela sobre el Esequibo, área de 160.000 km2 que representa dos tercios del territorio guyanés.

La centenaria pugna fronteriza se recrudeció cuando el gigante estadounidense ExxonMobil descubrió, hace una década, vastos yacimientos petroleros en sus aguas.

“Si atacaran a Guyana o a ExxonMobil (...) sería un día muy malo, una semana muy mala, para ellos. No terminaría bien”, manifestó el alto funcionario en una rueda de prensa.

“Tengo plena confianza al decirlo como secretario de Estado: habrá consecuencias por ‘aventurerismo’, habrá consecuencias por acciones agresivas”, expresó.

El bloqueo de los barcos petroleros

En las últimas semanas, Washington anunció un bloqueo total contra los barcos petroleros sancionados que se dirigían a Venezuela o salían de allí y confiscó varios buques, lo que Caracas calificó como “amenaza grotesca”.

Además, Trump puso fin a las licencias de explotación que permitían a las multinacionales operar a pesar de las sanciones. Así, la empresa estadounidense Chevron disfruta desde julio de 2025 de una licencia especial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que el país norteamericano conservará el petróleo de los barcos incautados en las últimas semanas y mantendrá retenidas esas embarcaciones.

“Vamos a conservarlo. Puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas. También nos quedamos con los barcos”, dijo.

El caso Chevron

La relación entre Washington y Caracas es ambigua en cuanto a petróleo se refiere, puesto que el gobierno Trump renovó, aunque con cambios, la licencia que el anterior gobierno de Joe Biden había concedido a la petrolera Chevron para operar en el país sudamericano, que cuenta con enormes reservas de crudo y gas.

Chevron extrae y vende el crudo venezolano gracias a ese acuerdo, con lo que parte de la producción venezolana escapa a las sanciones.

Chevron representa el 10% de la producción nacional venezolana, gracias a una empresa mixta con la petrolera estatal PDVSA.

Sin embargo, tras los cambios en su licencia introducida por el gobierno Trump, Chevron ahora solo puede exportar el 50% que le corresponde de esa “joint venture”.

El otro 50% Venezuela tiene que tratar de exportarlo por su propia cuenta.