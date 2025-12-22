El Mundo

¿Por qué Estados Unidos bloquea buques con petróleo venezolano y qué busca con esa presión?

Maduro “sabe exactamente lo que quiero”, señaló Donald Trump al canal NBC. ¿Es petróleo?

EscucharEscuchar
Por AFP
Trump (der) celebró la liberación de seis estadounidenses detenidos en Venezuela, tras una reunión entre el presidente Nicolás Maduro y su enviado especial, Richard Grenell.
La ofensiva naval de Trump (derecha), que insiste en que Maduro “tiene los días contados”, profundiza tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. (Afp/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosVenezuelaNicolás MaduroDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.