Venezuela dice que Irán le ofreció apoyo ante ‘terrorismo’ de Estados Unidos

Según Caracas, Irán ofreció su cooperación ‘en todos los ámbitos’ para afrontar ‘la piratería y el terrorismo internacional’ de Estados Unidos

Por AFP
Esta fotografía difundida por la Presidencia de Venezuela muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un evento que conmemora el aniversario de la muerte del Libertador Simón Bolívar en Caracas el 17 de diciembre de 2025. Venezuela adoptó una postura desafiante el 17 de diciembre, insistiendo en que sus exportaciones de petróleo crudo no se vieron afectadas por el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de un bloqueo potencialmente paralizante.
Nicolás Maduro habla durante un evento que conmemora el aniversario de la muerte de Simón Bolívar en Caracas, el 17 de diciembre de 2025. (WENDYS OLIVO/AFP)







