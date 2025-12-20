El Mundo

Estados Unidos interceptó un nuevo petrolero frente a las costas de Venezuela

Según The New York Times, el buque navegaba por aguas del Caribe bajo bandera panameña y transportaba petróleo venezolano.

Por AFP
En la imagen, uno de los buques estadounidenses en labores de vigilancia en el Caribe, cerca de la costa de Venezuela, y Nicolás Maduro
El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe ha puesto a Venezuela en la mira. (El Tiempo, Colombia y AFP/El Tiempo, Colombia y AFP)







