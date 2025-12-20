El Mundo

Trump elige nuevo jefe del Comando para Centro y Sur de América en medio de tensión con Venezuela

En la entrevista con NBC, Trump se negó a decir si desea derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. “Él sabe exactamente lo que quiero”, señaló. “Lo sabe mejor que nadie”, insistió.

EscucharEscuchar
Por AFP
Nicolás Maduro, de Venezuela, y Donald Trump, de Estados Unidos
Donald Trump nombró al nuevo jefe del Comando Sur responsable de Centro y Sudamérica, así como de algunos territorios caribeños, en medio de la tensión con Nicolás Maduro en Venezuela. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpEstados UnidosVenezuela
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.