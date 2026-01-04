Imágenes aéreas revelan daños en el Fuerte Tiuna tras la captura de Nicolás Maduro

Vista aérea del Fuerte Tiuna, en Caracas, donde se observan daños tras la operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Esta sábado 3 de enero de 2026, un grupo de élite del Ejército de Estados Unidos llegó hasta el Fuerte Tiuna para arrestar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Los dos serán imputados en Nueva York por cargos como “conspiración narcoterrorista y conspiración de importación de cocaína”.

Mientras avanzan las investigaciones contra las principales cabezas del régimen de Venezuela, se mostraron las primeras imágenes del Fuerte Tiuna donde se encontraban Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El Fuerte Tiuna es uno de los complejos militares más grandes y estratégicos de Venezuela y fue escenario de la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro. (Foto tomada de X /Composición de Canva)

Este lugar se ubica entre las Parroquias Coche y El Valle en Venezuela y es uno de los complejos militares más grandes del país, ya que allí se encuentran el Círculo Militar de Caracas, el Paseo Los Próceres, el Batallón Bolívar y la Residencia La Viñeta, utilizada como residencia oficial de la Vicepresidencia de la República.

Gracias a su gran territorio, el Fuerte Tiuna también cuenta con una infraestructura deportiva, cultural y urbanística que fue promovida por el Ministerio de Hábitat y Vivienda. Allí también se encuentran las Residencias Carlos Raúl Villanueva, destinadas al personal de las Fuerzas Armadas.

Fuerte Tiuna / Venezuela



Before / After

¿Cuales son los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos?

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha imputado a Nicolás Maduro por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Pam Bondi, fiscal general estadounidense, afirmó que Maduro y Flores “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, agradeciendo al presidente Trump por su liderazgo y a las “valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, según escribió en la red social X.