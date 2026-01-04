El Mundo

Imágenes aéreas revelan daños en el Fuerte Tiuna tras la captura de Nicolás Maduro

Imágenes muestran los daños en el Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela donde estaba Nicolás Maduro al momento de su captura.

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Vista aérea del Fuerte Tiuna, en Caracas, donde se observan daños tras la operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
Vista aérea del Fuerte Tiuna, en Caracas, donde se observan daños tras la operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro. (Google Maps/Google Maps)







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

