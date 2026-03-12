El Mundo

Israel ataca a Hezbolá en el centro de Beirut y expande su presencia en Líbano

Israel instruye a los libaneses que residen hasta 40 kilómetros de la frontera con Israel que se dirijan hacia el norte; ya hay cerca de 800.000 desplazados.

EscucharEscuchar
Por AFP y Fernando Chaves Espinach
Personas observan una columna de humo que se eleva tras un ataque con misiles israelíes en el barrio de Bashoura, en el centro de Beirut, el 12 de marzo de 2026.
Personas observan una columna de humo que se eleva tras un ataque con misiles israelíes en el barrio de Bashoura, en el centro de Beirut, el 12 de marzo de 2026. (JOSEPH EID/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelLíbanoHezbolá
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.