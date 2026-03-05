El Mundo

Israel bombardea Líbano y ordena evacuar todo el sur de Beirut

Israel ordenó evacuar todos los suburbios del sur de Beirut, capital de más de dos millones de habitantes, en busca de Hezbolá. Se desata huida masiva de la población.

Por AFP
Personas abandonan en automóvil los suburbios del sur de Beirut tras la última advertencia de evacuación emitida por Israel el 5 de marzo de 2026.
Personas abandonan en automóvil los suburbios del sur de Beirut tras la última advertencia de evacuación emitida por Israel el 5 de marzo de 2026. (-/AFP)







Conflicto en IránLíbanoBeirutIsraelEstados UnidosOriente Medio
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

