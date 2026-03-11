Crisis en Líbano recrudece, con 634 muertos y más de 800.000 desplazados por ataques de Israel

Residentes del pueblo cristiano libanés fronterizo de Qlayaa lloran junto al féretro del sacerdote de la localidad, padre Pierre al-Rahi, durante su funeral el 11 de marzo de 2026.

Beirut, Líbano. Líbano anunció el miércoles que el número de muertos en 10 días de combates entre Israel y Hezbolá durante la guerra en Oriente Medio alcanzó los 634, y que más de 800.000 personas se registraron como desplazadas.

En cifras actualizadas, el ministro de Salud, Rakan Nassereddine, detalló en una conferencia de prensa que el número de fallecidos incluía a 91 niños, agregando que más de 1.500 personas resultaron heridas.

La ministra de Asuntos Sociales, Haneen Sayed, afirmó que el número de desplazados que registraron sus nombres en un sitio internet afiliado al ministerio había alcanzado aproximadamente las 816.000, incluyendo alrededor de 126.000 que se alojan en refugios colectivos.

Noticia en desarrollo...