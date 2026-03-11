El Mundo

Crisis en Líbano recrudece, con 634 muertos y más de 800.000 desplazados por ataques de Israel

Israel combate a grupo militante Hezbolá en múltiples territorios de Líbano.

Por AFP
Residentes del pueblo cristiano libanés fronterizo de Qlayaa lloran junto al féretro del sacerdote de la localidad, padre Pierre al-Rahi, durante su funeral el 11 de marzo de 2026.
Residentes del pueblo cristiano libanés fronterizo de Qlayaa lloran junto al féretro del sacerdote de la localidad, padre Pierre al-Rahi, durante su funeral el 11 de marzo de 2026. (RABIH DAHER/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

