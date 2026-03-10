Líbano registra cerca de 760.000 desplazados por bombardeos de Israel

Humo se eleva desde el lugar de un bombardeo israelí que alcanzó una zona de los suburbios del sur de Beirut el 10 de marzo de 2026.

Beirut, Líbano. Líbano registra cerca de 760.000 desplazados por la guerra, informó el gobierno este martes. Israel empezó a bombardear nuevamente Líbano después de su ataque conjunto con Estados Unidos a Irán, pues el grupo militante Hezbolá atacó su territorio.

Israel insiste en asediar a Hezbolá en el territorio libanés y ha alertado a la población del sur de Líbano para que evacúa la zona masivamente para proseguir con los bombardeos.

Por su parte, Naciones Unidas dijo este martes que más de 100.000 personas se han visto obligadas a desplazarse dentro de Líbano en apenas 24 horas, a causa de la guerra en Oriente Medio.

El Estado hebreo ha replicado los ataques de Hezbolá con numerosos bombardeos en el sur, el este y la periferia meridional de Beirut, feudo de Hezbolá, causando al menos 486 muertos según el gobierno.

“A día de hoy, más de 667.000 personas en Líbano están registradas como desplazadas en la plataforma web del gobierno. Esto representa un incremento de 100.000 en apenas un día”, indicó Karolina Lindholm Billing, representante en Líbano de la agencia de la ONU para los refugiados.

“Es un ritmo más rápido que si se compara con 2024”, añadió la responsable desde Beirut, en declaraciones a la prensa acreditada en Ginebra.

Hezbolá abrió en octubre de 2023 un frente con Israel en “solidaridad” con los palestinos de Gaza, al día siguiente del ataque del movimiento islamista Hamás en suelo israelí desde el enclave costero.

La guerra entre Hezbolá e Israel se intensificó entre septiembre y noviembre de 2024. El episodio terminó con un alto el fuego, pese al cual Israel bombardeó cientos de objetivos en Líbano desde entonces y mantuvo posiciones en el sur del país.

Noticia en desarrollo...