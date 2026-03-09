Human Rights Watch acusa a Israel de usar arma ilegal en Líbano

Imagen tomada de un video de AFPTV el 9 de marzo de 2026 muestra columnas de humo elevándose desde los suburbios del sur de Beirut a primeras horas de la mañana, tras escucharse una fuerte explosión.

Beirut, Líbano. La organización Human Rights Watch (HRW) acusó el lunes a Israel de utilizar “ilegalmente” fósforo blanco la semana pasada en ataques contra zonas residenciales del sur de Líbano.

“El ejército israelí utilizó ilegalmente municiones de fósforo blanco disparado por artillería sobre viviendas el 3 de marzo de 2026 en la localidad de Yohmor, en el sur de Líbano”, indicó en un informe la organización de derechos humanos.

Agregó que se “verificaron y geolocalizaron siete imágenes que muestran municiones de fósforo blanco explosivo siendo utilizado sobre una parte residencial de la localidad, y trabajadores de la defensa civil que respondían a incendios en al menos dos casas y un vehículo en la zona”.

El fósforo blanco es una sustancia que se enciende al hacer contacto con el oxígeno y se utiliza para crear cortinas de humo o iluminar campos de batalla.

Pero esta munición también puede ser empleada como arma incendiaria y puede causar incendios, graves quemaduras, daño respiratorio, fallo de órganos o muerte.

Israel lanzó desde la semana pasada varias oleadas de ataques contra Líbano, y envió fuerzas terrestres a las zonas fronterizas luego de un ataque del movimiento islamista proiraní Hezbolá.

Al menos 394 personas han muerto en los ataques israelíes, según las autoridades libanesas, con más de medio millón de personas desplazadas.

“El uso ilegal de fósforo blanco por parte del ejército israelí contra zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá graves consecuencias para los civiles”, indicó en el informe Ramzi Kaiss, investigador de HRW sobre Líbano.

“Israel debe detener inmediatamente esta práctica, y los países que suministran armas a Israel, incluyendo municiones de fósforo blanco, deben suspender inmediatamente la asistencia militar y la venta de armas y presionar a Israel para que deje de disparar tales armas en zonas residenciales”, agregó.

En los últimos años, autoridades libanesas y HRW han acusado a Israel de utilizar fósforo blanco, causando daño a pobladores civiles y al medioambiente.