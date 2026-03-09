El Mundo

Human Rights Watch acusa a Israel de usar arma ilegal en Líbano

La organización Human Rights Watch (HRW) acusó el lunes a Israel de utilizar “ilegalmente” fósforo blanco.

EscucharEscuchar
Por AFP
Imagen tomada de un video de AFPTV el 9 de marzo de 2026 muestra columnas de humo elevándose desde los suburbios del sur de Beirut a primeras horas de la mañana, tras escucharse una fuerte explosión.
Imagen tomada de un video de AFPTV el 9 de marzo de 2026 muestra columnas de humo elevándose desde los suburbios del sur de Beirut a primeras horas de la mañana, tras escucharse una fuerte explosión. (KAMAL MEHANNA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Human Rights WatchIsraelLíbanofósforo blancoguerra
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.