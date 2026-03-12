El Mundo

Petróleo se dispara por encima de los $100 mientras líder de Irán aumenta su tono beligerante

Ayatolá Mojtaba Jamenei, pidió este jueves que se mantenga cerrado el estrecho de Ormuz; tres petroleros han sufrido ataques.

Por AFP
Un hombre ve pasar dos petroleros frente a las costas de Marsella, Francia.
Un hombre ve pasar dos petroleros frente a las costas de Marsella, Francia. (THIBAUD MORITZ/AFP)







