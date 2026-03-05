El Mundo

El cuello de botella del petróleo mundial: qué pasa en el estrecho de Ormuz y por qué le importa a Costa Rica

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel pone bajo presión al mercado petrolero mundial. ¿Cuánto podría subir el precio del crudo?

EscucharEscuchar
Por Eugenia Soto Morales
El estrecho de Ormuz, el golfo de Omán y Irán señalados en un mapa político, primer plano
El estrecho de Ormuz es la única salida al mar para los países exportadores de petróleo del golfo Pérsico, que incluyen a Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. (Below the Sky/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estrecho de OrmuzIránConflicto en IránIsraelEstados Unidoscomercio internacionalpetróleo
Eugenia Soto Morales

Eugenia Soto Morales

Editora de la sección Nacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.