El cuello de botella del petróleo mundial: qué pasa en el estrecho de Ormuz y por qué le importa a Costa Rica

El estrecho de Ormuz es la única salida al mar para los países exportadores de petróleo del golfo Pérsico, que incluyen a Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

A 13.500 kilómetros de distancia se juega el futuro de uno de los precios más relevantes para Costa Rica: el del petróleo.

El estallido bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán cobró la vida del líder supremo Alí Jamenei, sumió a la región en la incertidumbre y colocó presión sobre el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz, un angosto paso marítimo vital para que los países productores del golfo Pérsico muevan su crudo hacia el resto del mundo.

Pero dónde queda este estrecho, por qué es tan importante y tan vulnerable. Explicamos la situación con seis preguntas.

¿Dónde queda el estrecho de Ormuz, cuán angosto es y qué países lo rodean?

El canal de navegación es estrecho y conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Ubicado entre Irán al norte y Omán y Emiratos Árabes Unidos (EAU) al sur, el corredor alcanza unos 50 km de ancho en sus extremos y cerca de 33 km en su punto más estrecho, explica la BBC. Sin embargo, la zona navegable es realmente más angosta. Según la enciclopedia Británica los carriles de entrada y salida que recorren los buques comerciales tienen unos 3 kilómetros de ancho y están separados por una zona de seguridad de ancho similar para reducir el riesgo de colisiones.

¿Cuánto de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural pasan por el estrecho y qué países dependen más de él?

Alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas que se comercian en el mundo pasan cada día por el estrecho de Ormuz.

Estimaciones recientes de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA por sus siglas en inglés) sitúan el flujo de crudo y líquidos petroleros que atraviesan el estrecho cerca de los 20–21 millones de barriles diarios. Es decir, más de una cuarta parte del petróleo que se transporta por mar a nivel mundial.

Del lado de los exportadores, los países que más dependen de este paso son Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irán y Qatar. En cuanto a países importadores, Asia es la región más expuesta. El centro de investigación Zero Carbon Analytics estima que más del 80% del crudo y una proporción similar del GNL que transita por el estrecho tiene como destino mercados como China, India, Japón y Corea del Sur.

¿Qué pasa actualmente en el estrecho?

Al menos tres tanqueros resultaron dañados en el Golfo en los primeros días de la escalada, en ataques atribuidos a Irán o a sus aliados, según reportó la agencia de noticias Reuters.

Uno de los casos es el de un petrolero de crudo con bandera de Palaos alcanzado cerca de la península de Musandam, en Omán. En otro incidente, un buque cisterna de abastecimiento de combustible fue dañado frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, en un ataque que las fuentes de seguridad vinculan a drones o embarcaciones no tripuladas. Además, un petrolero que se encontraba cerca del puerto de Yebel Ali estuvo a punto de sufrir daños cuando fragmentos de un proyectil interceptado cayeron muy cerca del casco, lo que llevó a varias navieras a evacuar a sus tripulaciones o a rehusarse a cargar en terminales del Golfo.

La empresa de inteligencia, datos y noticias especializada en transporte marítimo Lloyd’s List, estima que más de 200 buques, incluidos petroleros y gaseros, han quedado fondeados o atrapados en colas en el Golfo, mientras las aseguradoras revisan o retiran coberturas de riesgo de guerra para cualquier tránsito a través de Ormuz.

¿Puede Irán ‘cerrar’ el estrecho?

Cuando Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz no se refiere a colocar una barrera física, sino hacer tan peligroso cruzarlo que el costo para las navieras sea demasiado alto y la mayor parte del tráfico comercial deje de pasar.

Un cierre deliberado que impida el paso de barcos comerciales chocaría con el régimen de “paso en tránsito” de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos) que establece que los países solo pueden tomar decisiones soberanas hasta 14 millas de su costa. Irán firmó el tratado de la ONU, pero nunca lo ratificó.

Militarmente, Irán tiene herramientas para interrumpir de forma seria el tráfico: controla la costa norte y varias islas clave, dispone de cientos de lanchas rápidas para tácticas de “enjambre”, miles de minas navales y un amplio arsenal de misiles y drones antibuque.

Lo que ya se observa es un “bloqueo de facto”: amenazas creíbles, ataques a algunos buques y primas de seguro disparadas que reducen el tráfico.

¿Cuánto subirían los precios del petróleo si se cierra el paso por Ormuz?

Cada vez que el tráfico por Ormuz se reduce de forma brusca, los mercados descuentan el riesgo de perder hasta una quinta parte del suministro mundial de crudo y cerca del 20% del GNL, lo que se traduce en un “premio de riesgo” inmediato sobre los precios.

Dependiendo del alcance y la duración de las restricciones, Goldman Sachs Research ha estimado que el aumento en los precios del petróleo podría oscilar entre $1 y hasta $15 por barril en caso de un cierre total durante un mes, si no existen medidas de compensación (por ejemplo, uso de capacidad disponible en oleoductos o liberación de reservas estratégicas de petróleo).

Por su parte Allianz, una de las aseguradoras más grandes del mundo, se muestra más pesimista y estima que un conflicto prolongado con interrupciones significativas en el estrecho podría llevar el precio del petróleo hasta $100 por barril. Aun así se proyecta que cierre 2026 alrededor de $70 por barril, a medida que el mercado termine adaptándose.

Este 4 de marzo el barril de West Texas Intermediate rondaba los $75.

¿Qué alternativas existen?

El mundo tiene unos cuantos oleoductos y rutas que ayudan a reducir la dependencia del estrecho de Ormuz, pero juntas solo cubren una fracción de lo que se mueven por la vía marítima, según explica la EIA.

1. Oleoducto Este–Oeste de Arabia Saudita (Petroline): lleva crudo desde Abqaiq, cerca del Golfo Pérsico, hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, evitando Ormuz. Tiene capacidad técnica de unos 5 millones de barriles diarios (bpd), y en emergencias ha llegado temporalmente hasta unos 7 millones de bpd.

2. Oleoducto Abu Dabi–Fuyaira (Habshan–Fujairah, EAU): transporta alrededor de 1,5–1,8 millones de bpd desde los campos de Abu Dabi hasta el puerto de Fuyaira, en el golfo de Omán, también fuera de Ormuz.

3. Oleoducto Goreh–Jask de Irán: conecta campos del suroeste iraní con el puerto de Jask, en el golfo de Omán; su capacidad efectiva ronda unos 300.000 bpd.