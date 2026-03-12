El Mundo

Irán autorizó a barcos de algunos países a cruzar el estrecho de Ormuz, dice viceministro

Estrecho de Ormuz está bloqueado tras el ataque de Israel y Estados Unidos; es la ruta del 20% del petróleo global.

Por AFP y Fernando Chaves Espinach
Esta foto distribuida el 11 de marzo de 2026 por la Armada Real de Tailandia muestra humo elevándose del buque granelero tailandés “Mayuree Naree” cerca del estrecho de Ormuz, tras un ataque.
Esta foto distribuida el 11 de marzo de 2026 por la Armada Real de Tailandia muestra humo elevándose del buque granelero tailandés “Mayuree Naree” cerca del estrecho de Ormuz, tras un ataque. (HANDOUT/AFP)







Conflicto en IránEstrecho de OrmuzIránpetróleobarcos petrolerosEstados Unidos
