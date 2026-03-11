El Mundo

32 países liberan 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas

32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidieron el miércoles “por unanimidad” liberar en el mercado 400 millones de barriles.

EscucharEscuchar
Por AFP
Una persona señala una página del sitio web MarineTraffic que muestra el tráfico de embarcaciones comerciales en el borde del estrecho de Ormuz, cerca de la costa iraní, en París, el 4 de marzo de 2026. (Foto: Julien de Rosa / AFP)
A person points at a page on the Marinetraffic website that shows commercial boats traffic on the edge of the Strait of Hormuz near the Iranian coast, in Paris on March 4, 2026. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP) (JULIEN DE ROSA, AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Conflicto en Iránestrecho de OrmuzIránguerraEstados UnidosAIEIsraelbloqueo naval
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.