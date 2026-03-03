Economía

Precios del petróleo y del gas siguen altos por guerra en Oriente Medio

El tráfico marítimo está paralizado en el estrecho de Ormuz, un cuello de botella por el que transita alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) del mundo.

EscucharEscuchar
Por AFP
El petróleo venezolano emergió tras un terremoto en 1875. El hallazgo impulsó la creación de la primera petrolera y cambió la economía del país.
Los precios actuales del petróleo y el gas están por el momento lejos de los máximos alcanzados en 2022. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PetróleoOriente MedioGasIrán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.