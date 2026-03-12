El Mundo

Ataque contra dos petroleros frente a Irak deja muertos y desaparecidos (video)

Video difundido por Irak muestra secuelas de ataque a dos petroleros frente a sus costas, en medio del bloqueo de Irán.

EscucharEscuchar
Por AFP
Esta captura de video tomada de imágenes de UGC publicadas en redes sociales el 12 de marzo de 2026 muestra dos petroleros en llamas frente a la costa de Irak.
Esta captura de video tomada de imágenes de UGC publicadas en redes sociales el 12 de marzo de 2026 muestra dos petroleros en llamas frente a la costa de Irak. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránIrakbarcos petrolerospetróleoConflicto en IránEstrecho de Ormuz
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.