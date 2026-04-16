Economía

Presidente del Banco Central alerta: deudas en dólares pueden golpear hogares y el sistema financiero

¿Gana en colones pero debe en dólares? Róger Madrigal explica el peligro que corre su bolsillo y los factores que podrían disparar el precio del dólar

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Por Mónica Cerdas Gómez
Billetes y monedas
Ante un eventual “rebote” del dólar, hogares que reciben ingresos en colones pero están endeudados en dólares necesitarían más colones para hacerle frente a estas obligaciones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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