Estos serán los cambios que Hacienda impondrá en la gestión tributaria de los contadores este 2026

Nuevos formularios, plazos mensuales y multas cambiarán la gestión tributaria de los contadores este 2026. Conozca qué exige Hacienda, a quiénes afecta y cómo prepararse para evitar sanciones

Por Silvia Ureña Corrales
Cambios en formularios, periodicidad y multas modificarán el trabajo de los contadores desde 2026, según advirtió el Colegio de Contadores Públicos.
Cambios en formularios, periodicidad y multas modificarán el trabajo de los contadores desde 2026, según advirtió el Colegio de Contadores Públicos.







