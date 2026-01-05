Estos serán los cambios que Hacienda impondrá en la gestión tributaria de los contadores este 2026

Cambios en formularios, periodicidad y multas modificarán el trabajo de los contadores desde 2026, según advirtió el Colegio de Contadores Públicos.

Los ajustes que el Ministerio de Hacienda aplicará a partir de este 2026 modificarán de forma significativa la gestión tributaria que realizan los contadores en Costa Rica. Las nuevas reglas cambian la periodicidad de las declaraciones informativas, los formularios y los plazos, con efectos directos en la planificación contable de empresas y personas contribuyentes.

Desde enero de este 2026, las declaraciones informativas dejarán de concentrarse en reportes anuales y pasarán a un esquema mensual a través de nuevos formularios en el sistema Tribu-CR, según las resoluciones publicadas por Tributación.

Uno de los cambios centrales es que la actual declaración informativa D-151 se sustituirá por el formulario D-270, que deberá presentarse cada mes. El plazo máximo será de 10 días naturales después de finalizado el mes que se reporta.

El último reporte anual bajo el esquema vigente se presentará en enero de 2026, cuando los contribuyentes informen las operaciones correspondientes al período 2025. A partir de ese momento, la obligación será mensual y continua.

Otro ajuste relevante afecta a la Declaración Informativa de Precios de Transferencia, que seguirá siendo anual, pero bajo el formulario D-273. Están obligados los grandes contribuyentes, las empresas en Zona Franca y quienes realicen operaciones con partes vinculadas que superen el umbral legal.

Para el período fiscal 2025, la fecha máxima de presentación será el 30 de junio de 2026, dentro de los tres meses posteriores al cierre autorizado del período fiscal.

El Colegio de Contadores Públicos advirtió que la omisión, el atraso o la presentación con errores de estas declaraciones activa sanciones previstas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

En el caso de no suministrar información, la multa puede alcanzar el 2% de los ingresos brutos, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de 100 salarios base. Cuando los datos sean incorrectos o incompletos, la sanción se calcula por cada registro erróneo.

Ante este escenario, el Colegio recomendó a los profesionales en contabilidad revisar con anticipación los nuevos formularios, los plazos y la codificación en Tribu-CR, así como reforzar los controles internos antes del cierre del período 2025.