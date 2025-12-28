Economía

Cómo afectó TRIBU-CR a los contribuyentes en 2025

Tribu-CR marcó un antes y un después en la gestión tributaria en Costa Rica, al unificar trámites, endurecer los controles y exigir mayor orden interno a pymes y contribuyentes.

Por Mario Hidalgo Matlock
El Ministerio de Hacienda afirmó este miércoles que las fallas reportadas tras la puesta en marcha del nuevo sistema tributario Tribu-CR ya fueron corregidas y que la plataforma opera con normalidad.
La implementación de Tribu-CR en 2025 cambió la forma de cumplir con Hacienda: más control, más automatización y nuevos riesgos para quienes no se adaptaron al sistema.







