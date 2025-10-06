Economía

Cómo crear un usuario en Tribu-CR: le explicamos paso a paso

Aprenda a crear su usuario en Tribu-CR, la nueva plataforma de Hacienda. Le explicamos el proceso paso a paso para registrarse, validar sus datos y generar una contraseña segura.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
El Ministerio de Hacienda informó que, a partir de este lunes 6 de octubre a las 9:00 a.m., entrará en funcionamiento el nuevo Sistema Integrado de Administración Tributaria, TRIBU-CR, una plataforma que permitirá a los contribuyentes realizar de manera digital la mayoría de sus gestiones tributarias.
A partir del lunes 6 de octubre, todos los contribuyentes deberán registrarse en este sistema, incluyendo aquellos previamente registrados en ATV y los nuevos. (Shutterstock, modificada con inteligencia artificial/Shutterstock, modificada con inteligencia artificial)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tribu-CRMinisterio de HaciendaCrear usuarioATV
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.