Cómo crear un usuario en Tribu-CR: le explicamos paso a paso

A partir del lunes 6 de octubre, todos los contribuyentes deberán registrarse en este sistema, incluyendo aquellos previamente registrados en ATV y los nuevos.

Este lunes 6 de octubre comenzó a operar Tribu-CR, la nueva plataforma del Ministerio de Hacienda para el cumplimiento de obligaciones fiscales que sustituye de forma definitiva a la Administración Tributaria Virtual (ATV).

Desde ahora, los contribuyentes deberán utilizar este sistema para presentar declaraciones, pagar impuestos, cancelar deudas con el fisco, inscribir actividades económicas y realizar otros trámites.

Tributación explicó que la información sobre domicilios, saldos, terceros autorizados, acreedores y deudores, entre otros datos, se migraría de una plataforma a otra, vinculada al perfil de cada contribuyente.

Sin embargo, Mario Ramos, director general de Tributación, recordó que el paso inicial para todos los obligados será crear un usuario en Tribu-CR, tanto para quienes ya tenían registro en ATV como para las personas que ingresan por primera vez al sistema de Hacienda.

Mediante una breve demostración virtual, Hacienda explicó algunas consideraciones que los contribuyentes deberán tener presentes al momento de crear sus nuevos perfiles, entre ellas un posible reemplazo de cédula para quienes no la hayan tramitado antes de setiembre de 2016 (de no hacerlo, podrían no tener acceso a un usuario).

Así se crea un usuario en Tribu-CR, reemplazo de ATV

¿Cómo crear un usuario?

Para generar un usuario en la nueva plataforma, las personas deberán ingresar a la Oficina Virtual de Tribu-CR. En el menú lateral izquierdo se desplegarán las opciones de acceso al perfil, ya sea mediante nombre de usuario y contraseña o utilizando el certificado digital (firma digital).

Todas las personas deberán seleccionar la opción “Crear usuario”. Quienes actúen como representantes de una sociedad deberán registrarse primero como personas físicas y, posteriormente, podrán operar en calidad de apoderados de personerías jurídicas.

Al originar el usuario, los contribuyentes podrán identificarse mediante tres opciones: el Número de Identificación Tributaria Especial (NITE), el Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (DIMEX) o la cédula de identidad.

En el caso del NITE, se deberá indicar el número respectivo y su fecha de vencimiento; mientras que con el DIMEX se solicitarán esos mismos datos, además de la fecha de nacimiento.

Quienes utilicen su cédula de identidad deberán ingresar, además del número de identificación y las fechas de nacimiento y vencimiento, el número consecutivo. Este dato se ubica en la parte posterior del documento, al lado derecho del código de barras.

Según explicó Hacienda, dicho código no está disponible públicamente en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y se solicita por razones de seguridad. Las personas con cédulas emitidas antes de setiembre de 2016 deberán renovarlas, ya que esas versiones no incluyen el consecutivo requerido.

Validación mediante correo electrónico y SMS

Una vez que los contribuyentes ingresen su información de identificación, deberán presionar el botón “Siguiente” y proceder con la validación de los datos.

Si el sistema confirma que corresponden a una persona física, se habilitará un segundo bloque donde será necesario proporcionar un número telefónico y una dirección de correo electrónico válidos.

Es fundamental que ambos medios estén activos y disponibles, ya que serán utilizados por el sistema para enviar códigos de seguridad, tanto para el ingreso como para la recuperación de la contraseña.

Una vez creado el perfil, se deberá regresar a la página principal de la Oficina Virtual y, desde el menú lateral izquierdo, seleccionar la opción de acceso al espacio personal, ya sea mediante usuario y contraseña o firma digital.

En caso de optar por usuario y contraseña, se deberá introducir el número de identificación junto con la clave temporal enviada al correo electrónico o mediante mensaje de texto. En ese primer ingreso, el sistema solicitará al usuario establecer una nueva contraseña de su preferencia.

Las claves temporales tienen una vigencia de 24 horas. Si no se utilizan dentro de ese plazo, será necesario solicitar una nueva para poder acceder. Además, deben contener 14 caracteres e incluir letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales.