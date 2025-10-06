Hacienda habilita Tribu-CR y TicoFactura: vea cómo ingresar y qué recursos están disponibles

El Ministerio Hacienda lanzó Tribu-CR y TicoFactura. Conozca cómo ingresar a la nueva plataforma, a la nueva Oficina Virtual (OVI), las próxima fecha para el pago de impuestos y los canales de ayuda habilitados por el fisco.

El Ministerio de Hacienda habilitó este lunes a las 9 a. m. su nueva plataforma para el cumplimiento de obligaciones tributarias, Tribu-CR. Desde ese momento, los contribuyentes se despidieron oficialmente de la Administración Tributaria Virtual (ATV) y deberán utilizar el nuevo sistema.

Para ingresar a Tribu-CR, los contribuyentes deben acceder al sitio web oficial del Ministerio de Hacienda y seleccionar la casilla con el nombre “TRIBU-CR”, ubicada en el menú superior a la izquierda.

Para ingresar a la nueva plataforma Tribu-CR, los usuarios deben ingresar a la página oficial del Ministerio de Hacienda y hacer clic, en el menú superior, en la opción "TRIBU-CR". (Captura de pantalla Ministerio de Hacienda/Captura de pantalla Ministerio de Hacienda)

Allí, los usuarios tendrán a su disposición información general sobre la nueva plataforma, avisos oficiales sobre su entrada en funcionamiento, acceso a videos informativos y tutoriales, así como acceso a la nueva Oficina Virtual (OVI).

En esta Oficina Virtual, todos los contribuyentes, ya sea que hayan estado registrados en ATV o se inscriban por primera vez ante Hacienda, deberán crear un usuario y presentar el Registro Único Tributario.

Para resolver dudas sobre el uso de la plataforma o su lanzamiento, el Ministerio de Hacienda informó, mediante avisos oficiales, que se habilitaron diversos canales de atención para los contribuyentes, entre ellos:

Teléfono: disponible en el 2539-4000, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m.

disponible en el 2539-4000, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m. InfoyAsistencia: accesible en la OVI en el mismo horario de atención que las llamadas telefónicas.

accesible en la OVI en el mismo horario de atención que las llamadas telefónicas. Ventanillas en sedes tributarias: abiertas de lunes a viernes, de 8 a. m. a 4 p. m.

El fisco aclaró que, a partir de este 6 de octubre, los pagos de impuestos se podrán realizar únicamente por medios electrónicos, a través de una cuenta IBAN en la Oficina Virtual, o de manera presencial en las ventanillas de cualquier sucursal del Banco de Costa Rica (BCR) o BAC Credomatic.

Mario Ramos, director general de Tributación, también recordó que el próximo vencimiento tributario importante será el 24 de octubre, correspondiente a la declaración del impuesto al valor agregado (IVA) de setiembre.

La fecha original, 15 de octubre, se trasladó para otorgar más tiempo a los contribuyentes y facilitar su adaptación a la nueva plataforma.

Entre los demás avisos, el Ministerio de Hacienda incluyó tutoriales paso a paso para el ingreso a la nueva plataforma, dirigidos a personas físicas, jurídicas, contadores y extranjeros.

Asimismo, se detallan aspectos importantes a considerar al digitar una cuenta IBAN en la Oficina Virtual para realizar el pago de los impuestos.

Sobre TicoFactura

Este lunes, el Ministerio de Hacienda habilitó también su nuevo facturador gratuito, TicoFactura.

La herramienta estará disponible en la Oficina Virtual y los usuarios podrán acceder con un nombre de usuario y contraseña, los cuales deberán crear en su primer ingreso.

El facturador anterior quedó deshabilitado este domingo 5 de octubre a partir de las 8 p. m.