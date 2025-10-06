Economía

Hacienda habilita Tribu-CR y TicoFactura: vea cómo ingresar y qué recursos están disponibles

Hacienda estrena Tribu-CR y TicoFactura. Conozca la guía completa para contribuyentes, desde cómo crear su usuario hasta la nueva forma de pagar impuestos.

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen una persona utilizando una computadora y con un texto que dice Tribu-CR.
El Ministerio Hacienda lanzó Tribu-CR y TicoFactura. Conozca cómo ingresar a la nueva plataforma, a la nueva Oficina Virtual (OVI), las próxima fecha para el pago de impuestos y los canales de ayuda habilitados por el fisco. (Hecho en Canva con Shutterstock)







Tribu-CRTicoFacturaMinisterio de Hacienda
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

